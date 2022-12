ROCHETTE, Roland



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 9 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Roland Rochette, époux de premières noces de feu madame Claire Plamondon, mère de ses enfants et époux de secondes noces de feu madame Pauline Boisjoly, fils de feu madame Berthe Rochette et de feu monsieur Honoré Rochette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à 10 h.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie (secteur Pintendre). Outre son amie Suzanne Guénette, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Hugues (Andréa), Pierre (Denise), Line (Pierre) et feu France (Jacques) ; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; ses frères et sœurs : Guy (Thérèse), Gilles (Rachel), Aline (feu Arthur) et Pauline (Camille), ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Lucille, Marthe, Pierrette, Gertrude, Lucien, Lise et Françoise. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.