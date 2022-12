PORLIER-IMBEAULT, Alberte



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 24 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Alberte Porlier-Imbeault, épouse de feu Roméo Imbeault, fille de feu Clarisse Arsenault et de feu Honoré Porlier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale lundi 2 janvier 2023 de 10h à 13h30.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Constance (Jean-Guy Poirier), Clarence (Denise Pettigrew), Carole (Michel Belisle) et Chantal-Sylvie. Elle était aussi la mère de feu Francine et de feu Serge. Elle laisse également dans le deuil, son frère Roger (feu Gaby); ses petits-enfants : Nadine, Martine, Claude (Véronique), Ugo Nganga (Dino), Jocelyne, Malick (Deborah) et feu Donald; ses arrière-petits-enfants : Tommy (Karolanne), Dany, Audrey, Sarah-Maude, Félix, Leila, Maël, Marianne et Marc-Olivier; ses arrière-arrière-petits-enfants : Justin, Matthews, Zoé et Logan ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Imbeault, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387, web : https://www.coeuretavc.ca/