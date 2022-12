DION, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Jardins du Haut-Saint-Laurent, le 13 décembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jacqueline Dion, fille de feu Georgiana Dumais et de feu Henri Dion. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre Hamon (Renée-Claude Auclair), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et Marie Langlois (sa dame de compagnie). Elle était la sœur de Murielle (Marcel Bell), Jacques-Henri, Christiane (feu Bruno Letarte), feu Roland, feu Herman et Ginette (Gabriel Ménard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.