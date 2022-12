DROLET, Fernande Dubé



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Fernande Dubé. Elle était l'épouse de feu monsieur Emile Drolet et la fille de feu Clara Belley et de feu Henry Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son fils Yvon (Nancy Lemelin); ses deux petits-fils: Nicolas et Francis (Anne-Julie Lefebvre); sa sœur Gertrude (feu Gilbert Boutin); ses belles-sœurs: Claudette Drolet (feu Guy Drolet) et Andrée Fiset (feu Gilles Drolet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention portée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (OQPAC), au 1575, 3e Avenue, Québec, Qc G1L 2Y4, tél.: 418-529-1425, site Web : https://www.oqpac.com/don/