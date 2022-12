ROBITAILLE, André



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Robitaille, époux de feu madame Diane Lortie, fils de feu madame Marguerite Ménard et de feu monsieur Ferdinand Robitaille. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h à 11h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Martin Cloutier) et Patrick (Sophie Bergeron); ses petits-enfants Gabriel (Marie-Lou), Magalie (Maxime) et Malik; son frère Jean-Guy Robitaille (Louisette Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lortie: feu Jean-Claude (feu Nicole Carpentier), Serge (feu Lise Clavet) et feu Jocelyn ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, téléphone : 1-866-343-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.