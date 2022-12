MERCURE, Jean



À Québec, le 18 décembre, à l'âge de 89 ans, en toute simplicité Jean nous a quittés à sa résidence le Gibraltar. Avec la patience qui le caractérisait si bien, il a attendu que nous soyons tous présents pour se dire un dernier aurevoir. Fils de feu Blanche Dubé et feu Pierre-Alphonse Mercure, il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Denise, ses enfants Christine (André Francoeur), Claude (Ann-Valérie Richard), Philippe (Heather Campbell), ses six petits-enfants et sa belle-sœur Cécile Roy. Il rejoint maintenant ses sœurs, ses frères (Pierrette, Annette s.m.a., Oscar, Fernand, Paul, Louis, Arthur) et leurs conjoint(es).La famille vous accueillera aule mardi 3 janvier 2023 de 13h30 à 15h30.La famille tient à remercier l'équipe des soins du Gibraltar pour leurs services prodigués et leur empathie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Lauberivière, 485 rue Dupont, Québec QC, G1K 0H6, www.lauberiviere.org. Pour rendre hommage à Jean, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet : www.lepinecloutier.com