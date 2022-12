MÉTHOT, Roger



Entouré de sa famille, à son domicile le 5 décembre 2022 à l'âge de 87 ans est décédé Monsieur Roger Méthot époux de feu Charlotte St-Pierre. Il demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Il était le fils de de feu Thaïs Plante et de feu Frédéric Méthot. Il laisse dans le deuil son fils Stéphane Méthot et sa conjointe Liette Gosselin qu'il considérait comme sa fille; ses petits-enfants qu'il aimait tant : Sébastien Méthot et Frédéric Méthot (Andréa Tremblay); ses frères et soeurs : Marc-André Méthot (Clairette Beaudoin), René Méthot (Monique Demers), Gilberte Méthot (Denis Marois), Raymonde Méthot (Marcel Legendre), Benoit Méthot (Louise Savard), Nicole Méthot (Claude Hudon), Laurent Méthot (Raymonde Labonté) et Céline Méthot (Yvon Therrien); ses beaux-frères et belles-sœurs : Carol St-Pierre (Viviane Larouche) et Ricardo St-Pierre (Diane Chevrette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Un merci tout particulier à Gilles Caron, Cindy Prud'homme et Carole Bussières pour le support et les soins prodigués ainsi qu'aux membres de la famille et aux ami(e)s qui l'ont accompagné et soutenu durant les derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don .La famille vous accueillera aude 12h30 à 15h.