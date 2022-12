ASSELIN FOURNIER, Doris



Au CHSLD de St-Gervais, le 17 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Doris Fournier, épouse de feu monsieur Cyprien Asselin. Elle demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au, jour des funérailles 12h30 à 15h15.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Raynald (Henriette Labrecque), Christiane (Claude Labrecque), Francis (Chantal Talbot), Simon (Josée Laverdière); ses petits-enfants : Jean (Annick Aubin) et Pier-Yves Labrecque (Vanessa Couture), Jean-François et Hugo Asselin (Monica Dion Bellavance), Britany Asselin (Frédéric Labrecque) et Molly Dubé (Philippe De Rico), Marie-Chloé (Cédric Labadie) et Marc-Antoine Asselin (Vincent Poulin); ses arrière-petits-enfants : Dereck, Mayden, Léa, Mathis, Mathias et Paul. Elle était la sœur de : feu Joseph (feu Marianna Labrecque), feu Médard (feu Irène Lamontagne), feu Léopold (feu Véronique Lamontagne), feu Jeannine (feu Léopold Lacroix), feu Roland (feu Aurore Labrecque) et feu Roger (feu Rita Morin). De la famille Asselin, elle était la belle-sœur de : feu Yvonne (feu Alphondor Breton), feu Jeanne (feu Israël Gagnon), feu Bernadette (feu Raphaël Labrecque), feu Sauveur (feu Irène Shink), feu Juliette (feu Rémi Blais). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Gervais pour les bons soins prodigués et tout l'amour que vous lui avez donné durant toutes ces années. Elle était vraiment heureuse chez vous et elle vous aimait beaucoup. Vous êtes des gens formidables. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté St Nérée) 134, rue Principale, Sainte-Claire (Québec), G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire: