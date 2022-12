LATULIPPE GOULET, Françoise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Françoise Goulet, épouse de monsieur Jacques Latulippe. Elle était la fille de feu Joseph Goulet et de feu Alice Dorval. Elle demeurait à Saint-Gervais, autrefois de Saint-Raphaël-de-Bellechasse.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux Jacques Latulippe. Elle était la sœur de : feu Benoit, feu Lucienne (feu Claude Mercier), feu Dominic et feu Roland (Hélèna Lemieux). De la famille Latulippe, elle était la belle-sœur de : feu Maurice (feu Georgianne Roussel), feu Raymond (feu Jacqueline Blais (feu François Gagnon), feu Anita (feu Isidore Vézina), feu Robert (Diane Hallé), Jeannine, Georges (Denise Blais), Anne-Marie (Maurice Marcoux), Denise (feu Jean Gagnon), Claudette (feu Marcel Breton) et feu Claude (Lise Carbonneau). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au personnel de la résidence Le Manoir de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués. Les arrangements funéraires ont été confiés à la