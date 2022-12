TURQUETIL, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jacques Turquetil, époux de madame Ginette Daneau ; fils de feu Robert Jacques Turquetil et de feu Germaine Solar. Il demeurait à Québec, mais originaire de la France.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette Daneau; ses deux filles : Karine et Sabrina Turquetil, leurs conjoints et leurs enfants. Il laisse également dans le deuil tous les autres membres de sa famille en France; ceux de sa belle-famille au Québec; ses nombreux amis du monde de la restauration à Québec qui a fait partie intégrante de sa vie durant les soixante dernières années. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, Tél. : 1-888-939-3333, www.cancer.ca.