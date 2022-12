BERNIER, Armand



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 4 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Armand Bernier, époux de dame Ange-Aimée Beaudoin, fils de feu monsieur Maurice Bernier et de feu dame Adrienne Giroux. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances,de 13h30 à 16h30 à. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise l'événement funéraire de Armand Bernier le vendredi 6 janvier 2023 de 16h20 HNE à 17h45 HNE via :Il laisse dans le deuil son épouse Ange-Aimée Beaudoin; ses enfants : France (Peter), Suzanne (Anthony) et André (Nathalie); son petit-fils Samuel; ses sœurs et son frère : Renée (feu Jean Dupont), Maggie (feu Christian Mathieu), Yvan (Vicnola Roy), feu Jean-Yves (Jeanne Cardinale) et Huguette; sa belle-famille Beaudoin, neveux, nièces autres parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'hôpital Saint-Sacrement de Québec pour les bons soins prodigués à monsieur Bernier. À la demande de la famille, s'il-vous-plait remplacer l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/