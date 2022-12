ROSS, Narcisse



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 26 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Narcisse Ross, époux de dame Ghislaine Ross. Il était le fils de feu dame Rose-Anne Pigeon et de feu monsieur Robert Ross. Natif de Saint-Narcisse de Rimouski, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ghislaine; ses enfants : Stéphane (Julie Lavoie) et Janick (Catherine Jobin); ses petits-enfants : Tristan Nadeau-Ross, Estéban Nadeau-Ross, Sarah-Maude Ross et Sofia Ross; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Romelus (feu Marielle Sénechal), feu Georges-Henri (feu Manon Ross), Mariette (feu Réginald Proulx), Pauline (feu Jean-Marie Corbin), Nicole (Odilon Proulx) et Bernance (Gemma St-Laurent). La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec ainsi que le cardiologue Dr Poirier pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.