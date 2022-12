FERLAND, Réjeanne Labrie



À l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ, le 8 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Réjeanne Labrie. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Rodrigue Ferland. Elle était la fille de feu madame Bernadette Nadeau et de feu monsieur Arsène Labrie. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Ginette (Marc Myre) et Johanne (Richard Tremblay); ses petits-enfants : Alexandre et Patricia Tremblay. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Edouard, Gilles, feu Marcel, feu Réal, Ghislaine, Lisette et feu Rosanne; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Ferland et Labrie, ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Labrie au :La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h.La mise en terre de madame Labrie se fera au printemps au cimetière St-Pierre-aux-Liens. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'IUSMQ ainsi que ceux de la résidence au Cœur-du-Bourg, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Labrie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://cancer.ca/fr/).