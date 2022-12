DUFOUR, Alice



Au Centre d'hébergement Jardins du Haut St-Laurent, le 10 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Alice Dufour. Elle était l'épouse de monsieur feu Yvon de la Durantaye et la fille de feu Adjutor Dufour et de feu Juliette Simard. Autrefois de Saint-Aimé-des-Lacs, elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera au :de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, France (Stevens) et Alain (Micheline); ses petits-enfants : Élizabeth, Alex (Joëlle), Carol-Ann (Ludovyk), Antoine et Ariane; ses arrière-petits-enfants : William et Justin; ses frères et soeurs : feu Gérard (feu Marie-Paule), feu Jean-Marie, feu Robert (Gemma), feu Jean-Paul (feu Rosa), feu Denise (feu Jean-Louis), Noëlla (feu Yvan), Rachelle (feu Clermont), Pierrette (Longin), Esther (Gilles), feu Claude (Gertrude), feu Magella (feu Carmella) et feu Gaétane; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille de la Durantaye : feu Ginette (Maurice), feu Alain (Brigitte), feu Laurier, Julien (feu Brigitte), feu Robin (Louisette), Diane (Paul), Nadine (feu Marcel), feu Jean-Guy, Roy (Jeannine) et Padoue (Diane); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier grandement tout le personnel des Jardins du Haut-Saint-Laurent pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com.