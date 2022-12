TESSIER-SAMSON, Colette



À l'hôpital St-François-d'Assise à Québec, le 15 décembre 2022, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Colette Tessier, épouse bien-aimée de feu monsieur Lucien Samson. Elle était la fille de feu monsieur Albert Tessier et de feumadame Marie-Jeanne Cotnam. Elle demeurait à Boischatel, autrefois de Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Jocelyn Mathieu), Francine (Richard Proulx), Réjean (Josée Robitaille). Elle manquera très longtemps à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Dominic Mathieu (Véronique L'Heureux et leurs enfants Philippe et Gabriel), Louis-David Mathieu (Marie-Ève Roussel et leurs enfants Éliane et Chloé), Marie-Kristyne Proulx (François-Nil Bisson et leur fille Livia), Stéphanie Proulx (Francis Girard), Michael Samson (Véronique Veilleux et leurs enfants Hugo et Charles) ainsi que la mère de Michael, Chantal Paquin. Elle laisse également ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs vivants ou décédés : feu Simone (feu Paul-Henri Cantin), feu Alberta (feu Émilien Plante), feu Charles-Henri (feu Lorraine Tardif), feu Thérèse (feu Germain Bellemarre), feu Paul-Guy (feu Liliane Gagné), Pauline (feu Eusèbe Fillion), feu Marc-André (Lorraine Ouellet), feu Michel (feu Denise Boutet), feu Lucienne (feu Claude Béland), sa filleule Josée Béland; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson, tous décédés, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire :de 9h à 11h.et de là au Columbarium du cimetière Saint-Charles pour rejoindre son tendre époux. Pour assister à la web diffusion de la cérémonie, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant :https://funeraweb.tv/diffusions/66272La famille désire remercier tout le personnel soignant de la Résidence Ste-Marguerite de Boischatel pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Annie Sirois. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3).