L'HÉBREUX, Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Marc L'Hébreux, conjoint de feu madame Ginette Béland, fils de feu madame Rita Pelletier et de feu Alexandre L'Hébreux. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-David. Outre sa fille Véronique L'Hébreux et son petit-fils Nathaniel, il laisse dans le deuil ses sœurs et frères : Doris (feu Georges-Émile Pelletier), Colette, Carmen (feu André Moreau), Donald, feu Lucie (David Freeman), feu Michel (feu Carole Bisson), Laurent (Johanne Laliberté), Andrée (Dany Bussières), Louise (Gilles Dubé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s et sans oublier les ami(e)s du Camping Coop des Érables et sa fidèle clientèle des 50 dernières années de Marco TV. Sincères remerciements au personnel du 7e étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur professionnalisme et leur merveilleux service. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera aule jeudi 5 janvier 2023 à compter de 19h jusqu'à 21h, ainsi queà compter de 9 h.