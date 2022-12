Hockey: Filip Mesar très optimiste pour son pays

L’avenir est radieux pour le hockey slovaque, foi de l’espoir du Canadien Filip Mesar.

Après une victoire de 6 à 3 contre les États-Unis au Championnat mondial de hockey junior, mercredi à Moncton, Mesar se réjouissait des succès de la Slovaquie sur la scène internationale, estimant que la progression du hockey slovaque est en hausse.

Il a lui-même été choisi au 26e rang du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) plus tôt cette année. Il était alors le troisième Slovaque à entendre son nom après Juraj Slafkovsky (Montréal) et Simon Nemec (Devils du New Jersey), première et deuxième sélections de l’encan.

Quelques mois auparavant, la Slovaquie avait enfilé le bronze aux Jeux olympiques de Pékin, auxquels les joueurs de la LNH n’ont pas participé. «Slaf» avait d’ailleurs été nommé joueur par excellence du tournoi.

«Je pense que nous avons d’assez bons joueurs, a dit Mesar, selon le site officiel de la Fédération internationale de hockey sur glace [IIHF], jeudi. Des gars plus talentueux ces deux dernières années. Je pense que le hockey slovaque ne fait que monter et monter. J'espère donc que nous allons mettre les choses en place et faire de notre mieux.»

Nouvelle cohorte relevée

Après une cohorte fort intéressante en 2022, la Slovaquie devrait une fois de plus être à l’honneur en 2023. Le joueur de centre Dalibor Dvorsky devrait aisément être sélectionné en première ronde, et l’ailier Samuel Honzek pourrait l’être également.

Alex Ciernik et Maxim Strbak sont d’autres espoirs qui retiennent particulièrement l’attention des recruteurs au sein de cette équipe.

«Ces joueurs admissibles au repêchage [de 2023] sont vraiment bons. Dvorsky a un très bon tir. Il a une bonne tête de hockey, donc il fait ses trucs. Il peut faire quelque chose au repêchage aussi. Il pourrait être [sélectionné vraiment haut]. De plus, des gars comme Samuel Honzek et Maxim Strbak, ce sont de très bons garçons et de très bons joueurs.»

Des occasions

Sur une note individuelle, Mesar a marqué un but en deux sorties. Si les chiffres ne sont pas au rendez-vous pour le moment, il se dit satisfait de ses performances sur la glace, en autant que l’équipe gagne.

«Je me sens plutôt bien [par rapport à mon jeu]. J’ai eu quelques occasions de marquer. J’ai fait certaines bonnes passes. Mais dans l’ensemble, je pense à l’effort d’équipe. Tous les gars de notre équipe ont très bien joué [contre les Américains].

«Nous devons également penser de cette façon pour les prochains matchs», a-t-il conclu.