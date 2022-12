«Il n’y a personne qui aime perdre» –St-Louis

SUNRISE | Il y avait plus de joueurs du Canadien dans la pièce avec le thérapeute de l’équipe que dans le vestiaire de l’équipe adverse au FLA Live Arena. Seuls Arber Xhekaj et Jonathan Drouin ont rencontré les médias. Martin St-Louis a résumé d’une façon bien calme ce revers de 7 à 2 contre les Panthers.

« Il n’y a personne qui aime perdre. Le positif, c’est notre avantage numérique. Le négatif, c’est qu’on perd encore. Nous avons manqué de jus et les punitions ont fait mal. Mais j’ai aimé le fait que nous sommes restés en groupe. J’ai aimé notre jeu physique en fin de match. »

– Martin St-Louis

Si le CH a connu un regain en avantage numérique avec un but et un autre immédiatement après la sortie de Radko Gudas du banc des punitions, les Panthers ont eu encore plus de succès avec trois buts en supériorité numérique. À ses neuf derniers matchs, le Tricolore a maintenant donné 14 buts en désavantage numérique.

« On voit de très bonnes équipes en supériorité numérique. Elles ont des stratégies différentes. Il faut continuer à apprendre dans nos concepts en désavantage numérique. On ne doit pas se faire battre. Si tu fais une petite erreur, les bonnes équipes trouvent les trous. On parle de deux gros morceaux (avec les absences de David Savard et Sean Monahan). Ils jouaient des minutes importantes en désavantage numérique et ils pouvaient aussi calmer le groupe. Mais ça devient de l’expérience pour nos jeunes joueurs. Tu ne peux pas acheter ça. »

– Martin St-Louis

Jonathan Drouin a envoyé des fleurs à Aleksander Barkov, en le décrivant comme l’un des cinq meilleurs centres de la LNH, mais il a aussi offert des compliments à son jeune coéquipier, le défenseur Arber Xhekaj.

« J’aime sa confiance. Il ne se fait pas déranger par aucun joueur et il n’a pas peur d’aucun joueur. Dans le futur, il sera un très bon défenseur. C’est impressionnant pour un jeune de son âge. J’aime vraiment son tir. Son plus grand atout, c’est qu’il atteint le filet, il ne se fait pas bloquer et il trouve les lignes. »

– Jonathan Drouin