«Je suis vraiment, mais vraiment heureux ici en Floride» -Matthew Tkachuk

SUNRISE | Matthew Tkachuk portait un chandail à manche courte blanc, des shorts bleus et des sandales pour sa rencontre avec les journalistes à sa sortie d’un entraînement optionnel au FLA Live Arena.

Tkachuk, qui est originaire de St. Louis au Missouri, avait le look parfait du Floridien. Il cadrait parfaitement avec son nouvel environnement.

À Calgary, il n’aurait pas eu la chance de sortir ses gougounes à la fin du mois de décembre. À la dernière visite du Canadien en Alberta, il faisait un froid glacial avec des températures sous la barre des -20 degrés Celsius.

Quand on lui a demandé de décrire les principaux ajustements entre un marché canadien comme celui de Calgary et une équipe du sud des États-Unis, Tkachuk a rapidement fait une allusion à la température.

« Le soleil est certainement la plus grande différence avec Calgary, a-t-il dit avec le sourire. Il y a aussi moins de bruits de l’extérieur. Mais ça recommence quand il y a des journalistes canadiens en ville ! »

« La plus grande différence se retrouve à l’extérieur de la glace, a-t-il poursuivi. Quand nous venons à l’aréna, nous avons un esprit de business. Nous avons des objectifs élevés, nous voulons gagner. Les Panthers ont construit une bonne culture lors des dernières saisons. Je suis chanceux de me retrouver dans cet environnement. J’aime ça. Je suis vraiment, vraiment heureux ici en Floride. »

Getty Images via AFP

Une transaction monstre

Le 22 juillet dernier, les Panthers et les Flames ont conclu la plus grosse transaction des dernières années. Bill Zito a changé l’image de son équipe en faisant l’acquisition de Tkachuk contre Jonathan Huberdeau et MacKenzie Weeger.

Avant de partir pour la Floride, Tkachuk a paraphé un lucratif contrat de huit ans et 76 millions (9,5 millions en moyenne) avec Brad Treliving, le directeur général des Flames.

« La transaction ne représentait pas un aussi gros choc que les gens le croyaient, a mentionné Tkachuk. Je me doutais que c’était pour arriver. »

Derrière le banc des Panthers depuis le début de la saison, Paul Maurice a résumé simplement cet immense pacte.

« Quand tu regardes la transaction de Tkachuk pour Huberdeau : nous perdions un joueur qui produisait beaucoup de points, mais nous ajoutions un autre joueur qui produit aussi beaucoup de points. À l’extérieur de « Hubby », nous avons perdu d’autres joueurs qui avaient des impacts importants. »

À sa dernière saison à Calgary, Tkachuk avait obtenu 104 points (42 buts, 62 passes) en 82 matchs, alors que Huberdeau avait amassé 115 points (30 buts, 85 passes) en 80 matchs en Floride.

Getty Images via AFP

Une équipe qui se cherche

Sur le strict plan hockey, les Panthers ne répondent pas aux attentes depuis le début de la saison. Les gagnants du trophée du Président l’an dernier avec 122 points ne sont pas encore dans le portrait des séries.

Avant la visite du CH, ils affichaient un décevant dossier de 15-16-4.

Aux dires de Tkachuk, les Panthers ont le talent nécessaire pour rebondir.

« Nous n’avons pas eu une équipe en santé depuis le début de l’année, a expliqué le robuste ailier de 25 ans. Nous revenons maintenant à une normalité. Quand nous sommes en santé, je choisis notre équipe pour battre n’importe quelle autre formation de la LNH. J’espère que nous pourrons maintenant partir sur une séquence victorieuse. Nous voulons grimper au classement. »

« Avant le début de l’année, nous reparlions constamment de l’an dernier, a renchéri Maurice. Nous devons surmonter cette étape. Nous formons une équipe différente cette année. L’an dernier, les gens disaient souvent que les Panthers n’avaient pas fait face à assez d’adversité durant la saison. Pour cette année, nous avons eu bien assez d’adversité. Il y a plusieurs joueurs qui ont manqué des blocs importants de matchs. »

Advenant un échec dans leur quête de participer aux séries, les Panthers feraient le bonheur de Jeff Gorton et de Kent Hughes. L’an dernier, Zito a sacrifié son choix de premier tour au repêchage de 2023 pour obtenir le défenseur Ben Chiarot. Et le DG n’a pas protégé son choix. En d’autres mots, le CH pourrait gagner à la loterie avec cette sélection.