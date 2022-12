La une en primeur

Photo fournie par Mario Bernier

Prompt rétablissement à Gaston Bélanger, éditeur de la Revue sportive, qui reprend des forces lentement à la maison après avoir été hospitalisé une dizaine de jours récemment à l’Hôtel-Dieu de Québec. Gaston, dont c’est l’anniversaire de naissance aujourd’hui, tient à rassurer ses partenaires et commanditaires sur la publication de la revue prévue pour janvier 2023. Elle est complétée à 99 % et sera envoyée à l’imprimeur au cours des prochains jours. Je vous propose en primeur la une de la Revue sportive 2023.

Achalandage record

Photo fournie par Geneviève Roussel

Le Marché de Noël allemand de Québec dresse un bilan positif de sa 15e présentation, du 24 novembre au 22 décembre dernier. Les organisateurs notent un achalandage record dans le Vieux-Québec pendant cette période et une augmentation des ventes pour les quelque 90 exposants. En 2021, les études commandées indiquaient un nombre supérieur à 750 000 personnes d’ici et d’ailleurs ayant visité le Marché de Noël allemand de Québec. Cette année, bien que les chiffres officiels ne soient pas encore connus, tout indique qu’un nouveau record a été établi. Depuis 2008, le Marché de Noël allemand de Québec est devenu l’un des plus grands marchés de Noël en Amérique du Nord.

En souvenir

Photo d’archives, AFP

Le 29 décembre 2013. Le septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher subit une grave blessure à la tête, alors qu’il skiait dans les Alpes françaises.

Anniversaires

Photo d’archives

Gaston Bélanger (photo), des Promotions sportives GB de Beauport... Nicolas Lacroix, du FM 93... Gabrielle Destroismaisons, chanteuse québécoise, 40 ans... Jude Law, acteur britannique, 50 ans... Laurent Gerra, humoriste, imitateur et acteur français, 55 ans... Antoine Durand, comédien québécois, 61 ans... Jon Voight, acteur américain, père d’Angelina Jolie, 84 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 29 décembre 2020 : Pierre Cardin (photo), 98 ans, couturier français, styliste visionnaire et pionnier du prêt-à-porter... 2017 : Guy Joron, 77 ans, ancien ministre péquiste (1977-1980) et philanthrope... 2016 : William Salice, 83 ans, l’inventeur de l’œuf Kinder... 2016 : F. Ross Johnson, 85 ans, homme d’affaires canadien... 2014 : Guy Samson, 84 ans, artisan de radio (CKCV) et de la télévision (Télé-Capitale)... 2014 : Éric Larivière, 46 ans, réalisateur commercial (télé)... 2013 : Catherine Bégin, 74 ans, comédienne et actrice québécoise... 2009 : René Dionne, 80 ans, historien, professeur émérite à l’Université d’Ottawa... 2008 : Ted Lapidus, 79 ans, grand couturier français... 2006 : Bernard Gonnet, 60 ans, directeur de l’école de ski de Stoneham pendant près de 20 ans... 2006 : Michel Plasse, 58 ans, ex-gardien de but de la LNH... 2002 : Carl Schwende, 82 ans, considéré comme le père du Panthéon des sports du Québec.