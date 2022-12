Le respect, ça se mérite

Encore une fois, cette année, je vais passer les fêtes toute seule. Ma fille, son mari et leurs enfants ont décidé de partir dans le sud pour se « payer du bon temps » après deux années de COVID. Mais moi aussi, j’ai passé deux Noëls enfermée à cause du virus et j’aurais apprécié qu’ils restent avec moi cette année. Ils me plantent là en me disant « On va fêter ça à notre retour ». J’ai dit à ma fille de m’oublier pour le party qu’ils organiseront le 6 janvier. Insultée par ma réaction, elle m’a demandé de revenir sur ma décision, et je lui ai fermé la ligne au nez.

Mère indignée

J’espère que vous allez revenir sur votre décision et accepter cette invitation. Vous ne trouvez pas la vie trop courte pour vous offusquer d’une aussi petite chose ?