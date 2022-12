Les Lions se vengent du Thunder

Les Lions de Trois-Rivières ont remporté leur dernier match à domicile en 2022 en disposant du Thunder des Adirondacks par la marque de 4 à 2, jeudi soir, au Colisée Vidéotron.

Les hommes de Marc-André Bergeron ont été en mesure d’inscrire plus de trois buts dans un match pour la première fois à leurs six dernières sorties. Les passes ont été précises et l’exécution a été rendez-vous pour une rare fois au mois de décembre.

Brett Stapley a mené l’attaque en première période avec un but et une mention d’aide. Sur le jeu de puissance, l’espoir du Canadien de Montréal a trouvé Ryan Francis à l’embouchure du filet pour faire 2 à 1.

Ce dernier a rendu la pareille à Riley McKay sur un deux contre un. Feignant le tir, il a remis à son compagnon de trio, qui a déjoué le gardien Isaac Poulter d’une belle manœuvre du revers.

Poulter a connu une excellente rencontre en multipliant les arrêts spectaculaires et en fermant parfois la porte aux meilleurs attaquants de Trois-Rivières, mais il n’a pas été aidé offensivement par ses coéquipiers. Il a tout de même effectué 30 arrêts.

Nicolas Larivière est entré en contact avec Poulter en tout début de rencontre et Ryan Da Silva est venu à sa défense. Les deux hommes ont jeté les gants, et dans un revirement de situation plutôt bizarre, Da Silva a été chassé de la rencontre puisque son chandail s’est délogé de son équipement au cours du combat.

Larivière a d’ailleurs inscrit le filet d’assurance dans une cage déserte.

Le gardien Francis Marotte a fait bonne impression pour son premier duel dans l’uniforme trifluvien. Le Longueuillois s’est dressé devant 32 tirs pour frustrer son ancienne équipe.

Les Lions disputeront deux matchs à l’étranger pour conclure l’année, vendredi et samedi face aux Mariners du Maine et le Thunder de l'Adirondack