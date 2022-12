Les miraculés: le petit vainqueur de maman

Un garçon de trois ans né sans tibia dans la jambe droite et qui s’est fait amputer le pied réussit à marcher grâce à une prothèse et à son inspirante persévérance.

Dans l’appartement du secteur Pointe-aux-Trembles à Montréal, l’énergique petit Sandro se déplace rapidement, parfois en rampant, ou en s’appuyant sur ses genoux.

« Je l’appelle le petit vainqueur », dit sa mère, Geneviève Michel.

« Même sans prothèse, il fait ses affaires tout seul ! Il est débrouillard », ajoute son père, Lovens Rathon, visiblement fier de son garçon.

Ses parents ont su que Sandro n’avait pas de tibia lors de l’échographie de mi-parcours de grossesse.

Sa jambe était aussi mal formée, et se recroquevillait vers l’intérieur.

« Difficile à entendre »

« J’étais bouleversée sur le coup, c’était difficile à entendre, confie la mère de 32 ans qui travaille en petite enfance. Mais tout son développement était normal. Donc on s’est dit : OK, on va le prendre comme il est. »

Dès la naissance, il était clair que Sandro ne pourrait jamais marcher sur sa jambe.

À neuf mois, les médecins de l’hôpital Sainte-Justine ont parlé d’amputation du pied.

« Là, ça a été un autre choc, ajoute la mère. Sur le coup, j’étais très peinée. »

En septembre 2020, à 13 mois, Sandro s’est fait amputer le pied. Les médecins ne pouvaient pas simplement insérer une plaque de métal pour remplacer le tibia.

Un fort caractère

Le bambin a ensuite reçu une prothèse adaptée, avec laquelle il a appris à marcher.

« On nous avait dit que ça prendrait six mois, mais ça lui a pris seulement trois mois », relate la mère, impressionnée par son fils. « Il n’a jamais lâché, ajoute-t-elle. Il était déterminé. »

Malgré cela, les parents ont eu du mal à s’adapter au regard des autres sur leur fils.

« Au début, je cachais sa jambe pour qu’on ne la voie pas, avoue la mère. Je ne voulais pas qu’il y ait de mauvais regards sur lui. Je n’étais pas à l’aise. »

« Les premiers temps ont été durs, ajoute le père de 31 ans. Mais, maintenant, je ne m’en fais pas vraiment, Sandro est fort. Il a un fort caractère ! »

En octobre dernier, le garçon a subi une deuxième chirurgie pour corriger une courbure dans l’axe de sa jambe droite. Bientôt, une nouvelle prothèse sera moulée. D’ici là, il se déplace en sautant sur sa jambe gauche, ou en marchant sur les genoux.

Il réussit même à descendre des escaliers sur les fesses, ou à reculons.

Malgré ce handicap, ses parents demeurent convaincus que Sandro aura un développement normal et pourra suivre les autres enfants sans problème.

« C’est un champion. Chaque jour, je lui dis qu’il est courageux, dit la mère. S’il est bien là-dedans, moi aussi je devrais être bien là-dedans. »

Hémimélie tibiale

Maladie congénitale rare

Les bébés naissent sans tibia ou avec un tibia partiel

Il pourra marcher normalement

Amputé à un très jeune âge, Sandro ne devrait pas avoir de difficulté à apprendre à marcher avec sa prothèse, assure son médecin.

« Quand l’amputation se fait tôt, l’enfant est capable d’intégrer la prothèse comme faisant partie de soi », explique le Dr Peter

Glavas, l’orthopédiste du CHU Sainte-Justine qui a opéré Sandro. « C’est plus facile que pour un adulte qui est amputé après un accident, par exemple. »

Rare malformation

La maladie avec laquelle est né Sandro, l’hémimélie tibiale, est la plus rare des malformations congénitales orthopédiques. Elle touche environ un enfant sur un million.

Dans le cas de Sandro, l’amputation du pied droit était inévitable, selon l’équipe du Dr Glavas, puisqu’il ne s’articulait pas.

« Ce n’est pas une décision qu’on prend à la légère, assure le spécialiste. Mais, c’était clair que son pied n’aurait jamais été fonctionnel. Il était courbé de 90 degrés à l’intérieur. Il n’aurait jamais pu marcher », dit le médecin.

Par ailleurs, le Dr Glavas assure que les prothésistes font aujourd’hui d’excellents produits sur mesure pour que les enfants puissent vivre normalement.

« Les prothèses sont très performantes. Des fois, on a du mal à différencier de quel côté elle se trouve », révèle-t-il.

« Il va faire plein d’activités. Une fois que c’est guéri, il peut reprendre ses activités progressivement, je n’ai aucun doute », dit le docteur.

Depuis sa naissance, le petit Sandro a déjà eu trois prothèses différentes, qui doivent être réajustées chaque fois qu’il grandit.

Le temps de s’y faire

Par ailleurs, le Dr Glavas souligne que les parents aiment connaître la condition congénitale avant la naissance de leur enfant.

« Ils ont eu le temps de s’adapter, c’est apprécié », dit-il.