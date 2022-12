Les Remparts l’emportent à nouveau contre le Drakkar

BAIE-COMEAU | Les Remparts ont signé un deuxième gain en 24 heures contre le Drakkar, mais ils ont dû trimer beaucoup plus dur pour y arriver.

Après une victoire écrasante de 9-0 mercredi, les Diables rouges sont venus à bout du Drakkar par le pointage de 5-3 jeudi.

Tirant de l’arrière 3-2 après 40 minutes de jeu, les meneurs au classement général de la LHJMQ ont sonné la charge avec une poussée de trois buts sans riposte au cours de la troisième période.

Auteur d’un doublé lors du premier match de ce programme double, Zachary Bolduc est revenu à la charge avec une autre paire de buts dans la conquête. Le numéro 15 a d’ailleurs inscrit le filet égalisateur au milieu du dernier tiers.

C’est toutefois James Malatesta qui a gâché la soirée à Baie-Comeau quand il a réussi le but gagnant, à la suite d’une superbe passe de Justin Robidas, alors qu’il ne restait que 46 secondes à écouler à la rencontre.

« Le Drakkar a très bien joué. Leur gardien (Olivier Ciarlo) a été très très bon. Avec un recul d’un but, nos joueurs ont un peu buzzé en deuxième, mais ils ont retrouvé leur calme et ont dominé le jeu en troisième », a commenté l’entraîneur des Remparts, Patrick Roy. Les visiteurs ont nettement dominé la colonne des tirs au buts avec 42 lancers dont 16 au cours des 20 dernières minutes. « Les gars ont été en contrôle et nous avons eu besoin de l’effort de tout le monde. Les bons clubs trouvent souvent une façon de gagner ces matchs. »

Caractère

De son côté, le pilote du Drakkar Jean-François Grégoire espérait voir ses hommes rebondir à la suite de la récente dégelée de 9-0. Malgré cette cinquième défaite d’affilée, sa troupe a bien réagi.

« Les joueurs ont fait preuve de caractère, qui constitue l’identité de notre équipe. Les gars se sont impliqués dès le départ. L’échec-avant a été meilleur et personne n’a joué sur les talons », a précisé l’entraîneur-chef.

Privés de quelques éléments importants en troisième période, les locaux ont manqué de souffle dans le dernier droit. « Notre gardien a été bon. Outre deux buts accordés dans l’enclave, l’effort y était. C’est dommage pour le résultat final, mais nous avons eu un match. »

En bref

Justin Robidas (en désavantage numérique) et Evan Nause ont complété le pointage pour les vainqueurs. La recrue Justin Poirier (lors d’un jeu de puissance), Isaac Dufort et Maël Lavigne ont sonné la riposte face au gardien Quentin Miller.

Les Remparts recevront le Phoenix de Sherbrooke, samedi. Pendant ce temps, le Drakkar rendra visite aux Saguenéens à Chicoutimi.