Les trafiquants surveillés de près cet automne

Y a-t-il plus de stupéfiants à Québec ou la police est-elle plus présente ? Chose certaine, les trafiquants de drogue de la région ont eu la vie dure au courant des derniers mois, alors que les autorités ont mis les bouchées doubles, après plus de deux ans de pandémie, pour réprimer le marché noir.

« La pression amenée par le confinement et la pandémie a fait monter en flèche la consommation de stupéfiants, surtout la méthamphétamine », affirme pour sa part Roger Ferland, ex-enquêteur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Selon un recensement non exhaustif du Journal, le SPVQ a procédé à au moins 19 perquisitions et 38 arrestations en matière de stupéfiants, entre le 1er septembre et le 21 décembre dernier.

Ces perquisitions ont notamment permis de saisir environ 50 000 comprimés de méthamphétamine, 104 kg de cannabis, 660 grammes de cocaïne, 500 comprimés d’oxycodone, 1000 plants de cannabis et 128 000 $ en argent comptant.

Plus de 60 cellulaires, 53 « wax pen », quelques armes à feu et de poing en tout genre, cinq véhicules, ainsi que quelques grammes de haschich, d’huile et de comestibles de cannabis, ont aussi été obtenus lors de ces interventions.

Pointe de l’Iceberg

Bien que le SPVQ ait refusé de commenter la question, Le Journal a constaté qu’il s’agissait d’un retour en force du corps de police sur ce terrain après deux années plus tranquilles, en raison de la pandémie.

À titre de comparaison, 28 personnes liées de près ou de loin au trafic de stupéfiants ou de cannabis ont été arrêtées sur cette même période, pour les années combinées de 2020 et 2021, si l’on se fie aux données diffusées par la police de Québec.

Malgré cette importante hausse des interventions en la matière, il ne s’agirait que de la pointe de l’iceberg, selon M. Ferland. Le crime organisé, qui gérerait à distance le trafic qui se fait dans la région en récoltant une taxe à la vente, est loin d’être affecté.

« Quand on parle qu’il s’écoule environ 2 millions de pilules de méthamphétamine et 100 kg de cocaïne à Québec en un mois, on est loin du compte », affirme-t-il.

Faire le ménage

Les 38 arrestations en trois mois sont tout de même intéressantes pour les autorités puisqu’elles leur permettent de travailler le terrain et de mieux connaître les joueurs qui écoulent la marchandise.

« Et ça permet de faire le ménage dans ta cour pour éviter de perdre le contrôle, même si on atteint rarement la tête du serpent et qu’il est impossible d’enrayer complètement le phénomène », explique M. Ferland.

Pour l’ex-enquêteur, il serait possible d’améliorer l’efficacité des escouades dédiées au trafic de stupéfiants en leur permettant de se financer à même l’argent et les biens qu’ils saisissent chez les trafiquants.

Des trafiquants pris la main dans le sac

Automne 2022

38 arrestations

arrestations 128 000 $

104 kg de cannabis

de cannabis 660 grammes de cocaïne

grammes de cocaïne 50 000 comprimés de méthamphétamine

comprimés de méthamphétamine 1000 plants de cannabis

plants de cannabis 302 grammes de haschich

grammes de haschich 500 comprimés d’oxycodone

comprimés d’oxycodone 53 « wax pen »

« wax pen » 45 ml d’huile de cannabis

d’huile de cannabis 12 grammes de dérivés comestibles de cannabis

grammes de dérivés comestibles de cannabis 2 armes à feu

armes à feu 3 armes blanches prohibées

Automne 2021

9 arrestations

arrestations 180 000 $

3,4 kg de cannabis

de cannabis 4 kg de cocaïne

de cocaïne 160 grammes de cire de cannabis

grammes de cire de cannabis 1 arme à feu prohibée

Automne 2020 *

19 arrestations

arrestations 43 300 $

1000 comprimés de méthamphétamine

comprimés de méthamphétamine 300 grammes de cocaïne

grammes de cocaïne 450 plants de cannabis

plants de cannabis Une certaine quantité de haschich

2 armes à feu

* Des données sont manquantes concernant les saisies d’une opération qui a mené à 11 arrestations.

Source : Selon des données du Service de police de la Ville de Québec, compilées par Le Journal, entre le 1er septembre et le 21 décembre de chaque année