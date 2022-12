Mariage du ski et de la raquette

Si nous chaussons des skis-raquettes, notre terrain de jeu hivernal s’agrandira ! Les amoureux du plein air osent enfin s’aventurer hors des sentiers balisés, car ces skis facilitent leurs déplacements sur la neige, autant lors des ascensions que des descentes.

On reconnaît le ski-raquette par sa forme plus large aux extrémités et plus étroite au centre ainsi que par sa peau d’ascension intégrée, composée de nylon et de mohair – le premier facilite la grimpe et le second favorise la glisse.

De plus, le ski-raquette est peu cambré pour mieux appuyer les peaux au sol et obtenir l’effet recherché.

« Lorsque les skis glissent sur la neige lors de la descente, on peut vivre des sensations magiques et avoir la piqûre », souligne Pierre Langlois, copropriétaire d’AMC Plein Air, entreprise spécialisée dans les sorties en skis-raquettes et la vente de ceux-ci.

Explorer le territoire

M. Langlois précise que le ski-raquette entraîne le sportif dans des pentes impossibles à franchir en ski alpin, en raison de la vitesse accrue, tandis que le ski-raquette permet de mieux contrôler celle-ci.

Par ailleurs, la peau d’ascension offre la possibilité de « monter à peu près n’importe où, en développant différentes techniques », dit-il.

C’est ainsi que le ski-raquette incite les aventuriers, enfants et adultes, amateurs de randonnées et de sports de glisse, à explorer différents territoires en adoptant la position du télémark.

Skis décalés, genoux fléchis, poids dirigé et talons libérés, il est plus facile de franchir les virages et les transitions de façon contrôlée, indique M. Langlois.

Comparativement au ski de fond et au ski alpin, qui requièrent une botte particulière, le ski-raquette se pratique chaussé de bottes d’hiver selon lesquelles les fixations sont ajustées.

Plusieurs personnes peuvent donc utiliser la même paire de skis, avec leurs propres bottes. Voilà qui est idéal pour initier la visite à ce sport lors d’une escapade au chalet.

Bien choisir

Pour bien choisir sa paire de skis-raquettes, il est important de prendre en considération plusieurs facteurs, notamment sa grandeur et son poids pour obtenir une bonne flottaison tout en étant capable d’écraser le ski pour le faire coller sur la neige lorsque nécessaire.

La typographie du terrain que l’on souhaite parcourir et le niveau de glisse que l’on veut atteindre guideront eux aussi les acheteurs vers le bon choix, avec l’aide d’un conseiller.