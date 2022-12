Mes trois étoiles 2022 sur la scène provinciale

Grosse année sur la scène politique québécoise avec la campagne électorale. Les résultats étaient pas mal connus d’avance, mais l’année 2022 marquera la politique québécoise pour plusieurs années.

Pour terminer l’année en beauté, voici mes trois étoiles à Québec :

Paul St-Pierre Plamondon

Au début de l’année 2022, la majorité des Québécois ne connaissaient pas le chef du Parti Québécois. Aujourd’hui, c’est tout le contraire. Durant la campagne, M. St-Pierre Plamondon a épaté la galerie par sa franchise et son authenticité. Dans un monde comme la politique où tout est souvent formaté, M. St-Pierre Plamondon détonne. On sent qu’il est en politique pour les bonnes raisons. Sa ténacité dans le dossier du serment à Sa Majesté lui a permis de gagner beaucoup de points. Maintenant, il reste à savoir comment il pourra marquer l’imaginaire des Québécois en 2023.

François Legault

90 sièges, une victoire colossale ! François Legault a clairement réussi un exploit lors de la dernière campagne. Même si les cinq semaines de campagne n’ont pas été évidentes pour le chef de la CAQ, les Québécois lui ont donné un deuxième mandat très fort. M. Legault a un lien très spécial avec l’électorat. C’est ce qui lui a permis de sortir de la pandémie sans aucune égratignure. Cependant, la prochaine année risque d’être difficile. Les défis sont immenses et la population a des attentes élevées.

Marwah Rizqy

Porte-parole efficace en matière d’éducation, Marwah Rizqy a donné beaucoup de fil à retordre à l’ancien ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Mme Rizqy n’a pas craint de brasser dans les coins surtout quand c’était pour le bien de nos jeunes. La députée de Saint-Laurent a été percutante lorsqu’elle a parlé des menaces de mort qu’elle a reçues. Nouvellement maman, elle ne sera fort probablement pas de la course à la chefferie du PLQ. Une mauvaise nouvelle, car son parti aurait eu besoin d’elle.