Michel Côté et David Saint-Jacques nommés à l'Ordre du Canada

Sidney Crosby, Michel Côté et David St-Jacques font partie des nouvelles personnalités qui ont été nommées jeudi à l’Ordre du Canada, une des plus hautes distinctions honorifiques accordées au pays.

La gouverneure générale Mary Simon a ainsi annoncé 99 nouvelles nominations au sein de l’Ordre, soit deux compagnons, 32 officiers et 65 membres.

Parmi le plus haut rang de compagnon, on retrouve la promotion de l’acteur et réalisateur Eugene Levy, connu pour sa carrière prolifique à Hollywood et plus récemment pour le succès canadien de la série «Schitt’s Creek».

Sidney Crosby a quant à lui été nommé officier de l’Ordre pour «être l’un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps», mais aussi pour son soutien aux initiatives communautaires pour les jeunes.

On retrouve également le comédien Michel Côté – qui avait annoncé en avril dernier son retrait de la vie publique en raison d’une maladie – l’astronaute David Saint-Jacques ou encore le musicien James Ashley Corcoran.

Parmi les nouveaux membres, notons également la présence du Dr Stanley Vollant pour sa «carrière exceptionnelle en tant que premier chirurgien autochtone au Québec» ainsi que la journaliste de «La Presse», Michèle Ouimet.

«Véritables pionniers dans leurs domaines respectifs, ils inspirent, éduquent et encadrent les générations futures, créant au sein de notre pays une culture d'excellence reconnue dans le monde entier. Leur engagement afin de faire un Canada meilleur me remplit de fierté et d'espoir pour l'avenir», a déclaré par communiqué la gouverneure générale Mary Simon.

Les personnes nommées recevront une invitation pour une cérémonie d’investiture qui aura lieu à une date ultérieure.