Plusieurs hausses en vue pour 2023: votre portefeuille va encore y goûter

Les Québécois terminent l’année 2022 pressés comme des citrons. Malheureusement, 2023 ne leur donnera aucun répit ! Alimentation, essence, électricité... Le Journal a fait le tour de ce qui pourrait vous coûter plus cher dans l’année qui vient.

Alimentation

Après une hausse de 11 % en 2022, la flambée des prix alimentaires va se poursuivre en 2023. Ils augmenteront de 5 à 7 %, selon le dernier « Rapport annuel sur les prix alimentaires » publié par quatre universités canadiennes. Selon les chercheurs, une famille de quatre personnes devra donc payer 1000 $ de plus pour se nourrir au cours de l’année. Les sorties au restaurant vont aussi coûter plus cher. Les prix des menus dans les restaurants ont augmenté de quelque 7 % en 2022, selon un rapport de Restaurants Canada, et ils devraient poursuivre leur hausse en 2023.

Électricité

L’État québécois a décidé de limiter à 3 % la hausse des tarifs d’Hydro-Québec pour les clients résidentiels. Les PME sont toutefois exclues de cette mesure et subiront une hausse de 6,4 %, une majoration assez semblable à l’inflation pour 2022.

Taxes municipales

L’inflation a fait augmenter les dépenses des municipalités de 6 % en 2022, selon l’Union des municipalités du Québec. Résultat : des hausses d’impôt foncier partout au Québec. Les taxes municipales résidentielles des Montréalais augmenteront en moyenne de 4,1 % en 2023. À Québec, la hausse sera de 2,5 %, de 2,6 % à Lévis et de 2,9 % à Laval. Les contribuables de Longueuil verront quant à eux leurs taxes grimper de 5,6 % en 2023 et les Sherbrookois, de 3 %.

Assurances

Illustration Adobe Stock

Seulement quelques points de pourcentage pour le taux de votre assurance habitation, la hausse ne sera pas énorme, explique Louis Cyr, courtier d’assurance et gestionnaire de risques. Pour autant, votre prime habitation pourrait augmenter de manière substantielle.

« Les assureurs vont commencer à augmenter les limites », assure M. Cyr. Une maison qui valait 200 000 $ il y a quelques années vaut aujourd’hui 300 000 $. Même si le taux n’augmente pas, la prime, elle, sera en hausse.

Rappelons que les augmentations des trois dernières années ont été conséquentes, de l’ordre de 30 à 40 %. Actuellement, le marché québécois de l’assurance manque de compétitivité et les profits des assureurs sont au plus haut, estime M. Cyr.

Pour ce qui est de l’assurance automobile, tout dépendra du prix des pièces d’auto, en constante augmentation dernièrement. L’année 2023 nous offrira-t-elle un peu de répit ?

Du côté des entreprises, on s’attend à une hausse continue. Le marché mondial des assurances doit faire face à toujours plus de catastrophes naturelles.

Voyages

Illustration Adobe Stock

La demande pour les voyages a été très forte, notamment vers l’Europe, cette année. Avec la levée de la plupart des mesures sanitaires, les voyageurs ont souhaité rattraper le temps perdu. Mais l’offre pour les vols n’atteignait que 75 % de sa capacité historique. L’effet sur les prix s’est fait sentir : les agents de voyage ont noté une augmentation des tarifs aériens.

En 2023, les compagnies devraient rétablir 100 % de l’offre et la demande devrait retrouver un niveau plus normal. Résultat : pas de hausse de prix conséquente. Néanmoins, l’inflation des dernières années ne devrait pas se résorber. Les prix dans le secteur ont augmenté de 15 à 20 % entre 2019 et 2022, d’après M. Côté.

Tarifs gouvernementaux

Québec limite à 3 % la hausse des principaux tarifs qui sont indexés au 1er janvier 2023, soit ceux des permis de conduire et de l’immatriculation, la contribution payée dans les CHSLD et la contribution pour une chambre individuelle ou semi-individuelle dans un centre hospitalier de soins de courte durée. Le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec augmentera quant à lui de 0,5 % en 2023. Au fédéral, le taux de cotisation à l’assurance-emploi grimpera de 3 %.

Essence

En juin 2022, les automobilistes ont payé un prix record à la pompe : plus de 2,20 $ le litre ! Si le prix est redescendu depuis, plusieurs analystes croient que le prix pourrait rapidement repartir à la hausse en 2023. Plusieurs facteurs conspirent contre les automobilistes, dont la guerre en Ukraine qui se poursuit, la baisse du nombre de raffineries en Amérique du Nord, les nombreuses taxes sur l’essence et la flambée injustifiée des marges de détail de certaines essenceries. L’analyste Dan McTeague a d’ailleurs prédit un litre à 2,30 $ en janvier 2023, sur mtlblog.com.