Quand un souvenir dérange

Je lis quotidiennement les bons conseils que vous savez si bien transmettre à tous ceux et celles qui lisent votre chronique. Je suis le cadet d’une famille de 14 enfants, dont il ne reste plus aujourd’hui que six membres, soit quatre filles et deux garçons. J’ai perdu mon père alors que j’avais sept ans. Par la suite, j’ai été élevé dans la peur d’avoir peur, ce qui fait que j’ai couché avec ma mère jusqu’à l’âge de dix ans.

Ça n’a pas toujours été évident d’avoir sous les yeux les plus âgés ainsi que les plus tumultueux de ma famille, qui ont à peine terminé leurs études secondaires, alors que moi j’ai eu la chance de me rendre jusqu’à l’UQAM. Mais c’est ainsi que s’est déroulée ma vie. Je vous écris parce que j’ai envie d’avoir votre opinion sur une histoire que je garde au fond de moi depuis 65 ans.

À l’été 1958, alors que j’avais huit ans, je suis allé passer quelques jours chez ma sœur et son mari. À cette époque ils n’avaient pas d’enfants. Tous deux étant au courant de ma peur viscérale m’ont invité à coucher avec eux, le beau-frère au milieu.

Le matin au réveil, ce dernier me dit : « Je vais te montrer comment un homme fait pour bander. » Comme son corps n’était recouvert que du drap, je voyais clairement son sexe se gonfler et se dresser, tout en faisant un rond jusqu’à son abdomen. Puis il ajouta : « Mais toi, tu es trop jeune pour arriver à ce résultat. » Après l’avoir laissé répéter deux à trois fois son petit manège, ma sœur, qui faisait semblant de ne rien voir, mais qui voyait tout, a lancé : « Bon, levez-vous, les gars ! »

Tout ce beau monde vit encore aujourd’hui. Ma sœur a 85 ans et mon beau-frère, 92. Toute ma vie durant, je me suis posé la question : est-ce que je peux dénoncer ce qu’il m’a fait jadis, ou bien si je devrais continuer à maintenir l’omerta sur cet épisode de ma vie ? J’aimerais que vous m’aidiez à éclaircir ce dilemme qui se joue en moi.

C.V.

Il m’est difficile de vous répondre, car en soi vous ne décrivez ici qu’un geste extrêmement déplacé de la part de votre beau-frère, mais un geste auquel il ne vous a en rien forcé à participer, si ce n’est par le regard, et encore au travers d’un drap. Une forme d’indécence qui ne mériterait pas à mon sens une dénonciation officielle.

Ce qui me dérange cependant, c’est que cela semble vous obséder encore aujourd’hui, tellement d’années après les faits. Ne s’est-il vraiment passé que l’incident que vous m’avez décrit, ou y aurait-il eu autre chose que vous auriez occulté, enfoui au fond de vous-même pour l’oublier ?

Votre paix d’esprit m’importe. Mais avant de procéder à une dénonciation officielle qui va bouleverser tout le monde, y compris vous-même, vous devez vous assurer de le faire pour des raisons valables.