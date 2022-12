Québec: Une journée nuageuse, mais moins froide, s’annonce jeudi

La journée de jeudi sera majoritairement nuageuse pour le Québec, avec des températures positives pour l’ouest de la province.

Le mercure pour la région de Montréal et l’Abitibi-Témiscamingue atteindra 4 degrés au plus chaud de la journée, et 1 degrés pour Lanaudière et les Laurentides. L’ouest sera majoritairement nuageux, avec du brouillard attendu très tôt en journée et une probabilité de neige par endroits.

L’est du Québec sera moins chanceux avec une probable accumulation de neige de 5 cm en moyenne, pouvant atteindre 10 cm dans certaines régions. La température atteindra -5 en moyenne.

Le centre du Québec alternera entre soleil et nuages, mais la région de Québec et le Saguenay pourront s’attendre à des accumulations de neige de 2 à 4 cm et 10 cm, respectivement. Les températures oscilleront entre -6 pour le Saguenay, et +4 en Estrie. La Beauce et la Mauricie connaitront un mercure stable autour de 0, alors que celui de Québec se stabilisera autour de -3 degrés.

Les Îles-de-la-Madeleine connaitront un temps nuageux et des températures stables de -3 degrés.

Le nord et l’extrême nord alterneront entre soleil et nuages, avec une probabilité de chute de neige pour le dernier. Le mercure oscillera entre -7 et -15 degrés pour le nord du Québec, alors que l’extrême nord pourrait s'attendre à des températures atteignant -12 degrés en moyenne.