Quelques raisons d’espérer pour la décennie 2020

Je l’écrivais hier dans nos pages, la décennie dans laquelle nous entrons donne l’impression difficilement surmontable que notre civilisation est entrée dans le stade final de sa décadence.

Mais aucune situation historique n’est absolument désespérée. Demain peut toujours marquer le début d’une renaissance.

Prenons l’exemple de l’Iran. J’ignore si le régime totalitaire issu de la révolution islamiste de 1979 va tomber.

Mais le combat des femmes contre le voile qui en représente le symbole le plus étouffant nous rappelle qu’une irréductible aspiration à la liberté travaille le cœur humain.

Ceux qui défendent le voile au nom de la « diversité » en Occident devraient tirer quelques leçons de cette insurrection.

Résistance

Prenons l’exemple de l’Ukraine. On nous expliquait depuis des années que l’indépendance nationale était une chimère et que les frontières devaient tomber pour que l’humanité s’unisse. On nous expliquait que l’identité des peuples était un carcan.

Pourtant, c’est en mobilisant ces notions que les Ukrainiens ont pu résister contre toute attente à l’agression russe.

Prenons l’exemple de l’Europe occidentale. L’Union européenne est un système qui se croit à l’avant-garde de l’histoire, mais qui étouffe les peuples qu’elle annexe pour ensuite les dissoudre dans sa broyeuse bureaucratique, idéologique, juridique.

Pourtant, les peuples se lèvent autant qu’ils peuvent et font savoir qu’ils ne veulent pas mourir.

Le système cherche toutefois à diaboliser les partis qui portent cette révolte en les traitant de « populistes ».

Ils progressent néanmoins.

Prenons l’exemple du Québec. Les indépendantistes étaient censés disparaître politiquement de la carte. Ils sont aujourd’hui en pleine renaissance.

J’y vois quant à moi une forme de sursaut vital de la majorité historique francophone, qui sait au fond d’elle-même qu’il lui reste une dernière chance avant d’atteindre le point de non-retour démographique.

Quittons les rivages de la politique pour voir comment s’exprime aussi la résistance à la folie de notre temps.

Michel Houellebecq est un écrivain d’exception. De géniale manière, il fait le portrait d’une civilisation épuisée, désenchantée.

C’est un des écrivains les plus importants de notre temps.

Qui le lit fait l’expérience d’une lucidité totale face à notre époque.

Et la lucidité est le passage obligé avant toute forme de redressement.

Beauté

Sylvain Tesson est aussi un des plus importants écrivains de notre temps. Son œuvre prend la forme d’une méditation sur notre existence mutilée par la modernité.

Il chante l’aventure, l’intensité existentielle, mais aussi le silence, la contemplation.

Qui lit Sylvain Tesson marque son désaccord avec l’époque et s’en tire vers le haut.

Dernière observation : c’est un petit signal qui vient de la vie ordinaire : on assiste à un retour étonnant des codes de l’élégance masculine.

Devant le débraillé de notre époque et la célébration toxique de la laideur au nom de « l’authenticité », ils sont de plus en plus nombreux à y trouver un symbole de résistance.

Comme s’ils se disaient que la beauté sauvera le monde !

Je veux le croire avec eux !