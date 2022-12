Rétrospective 2022: les citations de l’année au municipal

Certaines sont savoureuses. D’autres surprenantes, drôles ou carrément étranges. L’équipe de la section municipale du Journal vous permet de (re)découvrir ici les citations les plus frappantes de l’année 2022.

Des sujets chauds, dont le troisième lien

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Il [le maire] me donne plus l’impression d’avoir une patate chaude dans les mains puis quand ça brûle trop d’un côté, il la passe dans l’autre main. »

— Claude Villeneuve, chef de l’opposition, en parlant de l’organisation d’un comité plénier sur le nickel

« Je ne sais pas si je me trouve devant un cas affligeant d’amateurisme ou un cas particulièrement poussé de machiavélisme. Je suis porté à vous dire que c’est peut-être un mélange des deux. »

— Claude Villeneuve, dénonçant le fait qu’il y ait trois votes au lieu des deux traditionnels pour avaliser les documents budgétaires

« Si ses engagements de campagne avaient été ce qu’il annonce présentement, il n’aurait pas été élu. »

— Claude Villeneuve, sur le bilan de la première année au pouvoir du maire Marchand

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Si les arbres pouvaient parler, ils diraient : “Mon Dieu, ne me tuez pas”. »

— Me Guy Bertrand, avocat des antitramway

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Le maire de Québec dit qu’il ne veut pas faire une guerre à l’automobile. Qu’il le prouve et qu’il arrête de polluer l’existence des conducteurs avec des projets comme ça ! »

— Éric Caire, député caquiste de La Peltrie et ministre, au sujet du tramway, et qui s’est plus tard rétracté

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Dans le fond, c’était facile de travailler avec toi, Régis [Labeaume]. »

— Le premier ministre du Québec, François Legault, lors des Assises de l’Union des municipalités du Québec, envoyant ainsi une pique au maire Marchand

Photo d'archives

« Ça ne risque pas de se passer [la démolition] à court et à moyen terme. Mais ça peut se passer dans 40 ans. C’est une épée de Damoclès, car la job d’un propriétaire privé n’est pas d’assurer la pérennité du pont. »

— Yvon Charest, négociateur fédéral, au sujet du pont de Québec

Photo d'archives

« Je suis qui, moi, pour dire à une jeune famille : “Vu que la mode est la densification, tu vas aller vivre dans une tour de 12 étages”. »

— Le ministre des Transports François Bonnardel, qui prône un équilibre entre la densification et le développement à l’est de Lévis avec le 3e lien

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« C’est un projet que je qualifierais de “gnochon”. Avec les besoins qu’on a en infrastructures, pour la santé, pour l’éducation, pour les transports collectifs et les infrastructures de la ville de Québec, c’est injustifiable que de dépenser entre 10 et 15 milliards $. »

— Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ, au sujet du 3e lien

Photo d'archives

« Est-ce que l’étalement urbain, ça signifie que les communautés ne peuvent plus se développer ? C’est un non-sens. Sinon, fermons les régions. Laissons Québec et Montréal, puis c’est fini. Faisons des parcs nationaux dans les régions. »

— Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui s’inscrit en faux contre les effets appréhendés sur la Rive-Sud avec le 3e lien

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Le peuple demande du pain et des logements et le maire répond : “Qu’ils patinent”. »

— Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, qui s’oppose aux projets de patinoires couvertes, une « dépense de luxe » selon elle

Photo d'archives

« Le projet de tramway ne peut pas se faire au détriment des municipalités périphériques de la ville de Québec. Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, Portneuf, Côte-de-Beaupré, c’est des gens qui circulent et consomment dans la ville de Québec. »

— Geneviève Guilbault, alors ministre responsable de la Capitale-Nationale

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Il m’a demandé s’il avait des chances de remporter la prochaine élection. J’ai carrément dit non. J’ai dit la vérité puis il m’a mis dehors [...] Le gars n’était jamais présent. On n’est pas sur le beat du Mexique ici. »

— Richard Côté, l’ex-chef de cabinet de Québec 21 congédié par Éric Ralph Mercier

Photo d'archives

« Notre gouvernement, on est en plein support au projet de tramway. On est en plein support dans le Réseau express de la Capitale. Sans l’ombre d’un doute, au Conseil des ministres, tout le monde est derrière ces projets-là. »

— Jonatan Julien, nouveau ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Ce qu’a dit le maire de Québec, Bruno Marchand

Photo Stevens LeBlanc

« Ceux qui doutent que je veuille réaliser ce projet, je leur dis : “Regardez-moi bien aller.” Je vais défendre ce projet avec toute ma force, ma détermination et mon acharnement. »

— Sur le projet de tramway

« Avant, je trouvais ça bucolique [les tempêtes de neige]. Maintenant, je me demande comment on va faire pour faire mieux et pour s’assurer que les citoyens soient mieux servis. »

« Présentement, ce qu’on a, c’est un laissez-passer A38. On a l’impression d’être dans Astérix et la maison des fous, puis qu’à chaque fois qu’on arrive à destination, il y a toujours une étape plus loin. »

— Regrettant les tergiversations de la CAQ sur le tramway

« Si le ministre [Bonnardel] nous dit qu’il y a de l’étalement urbain et que c’est pas grave, que c’est une bonne chose, et que des municipalités de Bellechasse veulent se développer de cette façon-là [...] c’est sûr qu’on ne pourra pas s’entendre. »

— S’exprimant sur les impacts du 3e lien

« J’avise ceux dont la masculinité dépend du bruit du moteur de leur voiture qu’il va y avoir durant le mois de mai des opérations policières. »

« Je pense qu’il va y avoir un rebrassage de cartes à la suite de l’élection. On verra qui le gouvernement décide de mettre à la tête de la Capitale-Nationale. Peu importe ça va être qui, moi, je vais toujours avoir les mêmes ambitions. »

— À propos des élections provinciales du 3 octobre

« Je suis allé vérifier mon adresse pour être certain que j’habitais bien à Québec. [...] J’ai l’impression qu’on est deux, trois, à avoir cette idée qu’on a besoin de preuves, qu’on a besoin de faits. »

— En réaction à la sortie de la caquiste Martine Biron, selon laquelle « quiconque vit à Québec sait que ça prend un troisième lien »

« Je pense que je dois faire preuve encore plus de bienveillance. »

— Faisant un mini mea culpa dans le dossier du restaurant Bab Sang

« On ne s’attend [à] rien d’autre de l’opposition. M. [Claude] Villeneuve bougonne. C’est ce qu’il fait depuis plusieurs mois. »

— En réplique aux critiques de l’opposition sur sa mission à l’étranger

« Mon téléphone est ouvert. Si le Comité olympique canadien, qui avait choisi Vancouver pour 2030, disait que ce n’est plus possible [...], on va certainement en discuter. »

— Ravivant brièvement la flamme olympique