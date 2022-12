Sept jours dans le noir pour des milliers de Québécois

Des toilettes inutilisables, des génératrices brisées, des soirées à la noirceur : le calvaire s’est poursuivi jeudi pour les milliers de Québécois sans électricité qui ont vécu, depuis une semaine, comme dans le téléroman Les Pays d’en haut.

• À lire aussi: Pannes d’électricité: plus de 10 000 clients toujours sans courant

• À lire aussi: Des résidents dans le noir prennent leur mal en patience

Complètement épuisée, Murielle Grandmaison vit seule dans sa maison du chemin Vertmont, à Stoneham-et-Tewkesbury. Elle garde le fort depuis sept jours sans génératrice. La jeune grand-maman chauffe sa résidence à l’aide d’un poêle à bois, mais elle passe ses soirées à la chandelle.

« J’en ai ras le pompon, je commence à être fatiguée. Depuis le début, je vais chercher de l’eau chaque jour au centre communautaire et je prends ma douche là-bas », raconte celle qui saluait l’arrivée de son fils et de sa petite famille depuis quelques heures.

Pour celle qui habite ce secteur depuis 30 ans, il s’agit d’une panne historique.

« C’est la plus longue qu’on a eue ici. Même la crise du verglas [en 1998], ce n’était pas aussi pire pour nous », précise-t-elle.

Quelques maisons plus loin, Anne-Marie Foucault explique que la génératrice vient de lâcher après six jours d’utilisation presque sans répit. « On s’est fait livrer du propane, mais la génératrice marche pus. Un moment donné c’est trop », dit la dame.

Photo Louis Deschênes

Noël avec des inconnus

Arrivés dans leur nouvelle maison de Stoneham-et-Tewkesbury le 24 décembre, Julie Savoie et Sylvain Pierre en ont bavé un coup durant leur déménagement.

« Les gens nous disaient “Vous êtes fous de déménager en hiver”. On se disait “Ça va aller”, mais on ne s’imaginait pas ces conditions-là », mentionne le conjoint d’origine française.

La solidarité des citoyens du chemin Vertmont a permis au couple sans génératrice et sans chauffage au bois de réveillonner à la chaleur alors que les voisins d’en face Sarah Fortier et Vincent Bertrand sont devenus leurs nouveaux amis.

« On ne les connaissait pas et ils ont tous soupé chez nous, le couple et leurs deux amis français. On s’est fait un souper à la fondue », raconte Mme Fortier, qui ne s’attendait surtout pas à passer la nuit de Noël avec de parfaits inconnus.

Photo Louis Deschênes

Expérience troublante

Claude Vézina, qui travaille comme surveillant et accompagnateur au Centre communautaire de Stoneham, en a vu de toutes les couleurs depuis une semaine. Il qualifie même son expérience de troublante, car il a accueilli plusieurs citoyens en détresse.

Des personnes âgées, des femmes enceintes, des nouveaux arrivants : le refuge a été d’une aide primordiale pour ces résidents. « Ouf ! J’en ai vu des gens qui n’avaient pas pris leur douche depuis quelques jours. Certains sont vraiment fatigués, déprimés et sans ressource », confirme l’homme.

En fin de soirée jeudi, plus de 2400 clients étaient toujours privés de courant.

La gestion d’Hydro est critiquée

Privée d’électricité depuis sept jours, Manon Perron, résidente de Saint-Raymond, dans Portneuf, ne croit plus toutes les prévisions de rétablissement émises par la compagnie d’électricité « modèle » des Québécois.

« Hydro dit que les pannes qui restent ça prend des motoneiges, des VTT avec des chenilles, pis ça prend des raquettes pour se rendre aux maisons et réparer le réseau. Non ! non ! non ! nous autres on est dans un quartier résidentiel. T’as pas besoin de raquettes ici, tu vas te rendre », lance la mère de famille à bout de patience.

Le courant ne passe plus

C’est surtout la communication avec Hydro-Québec qui est à déplorer, selon le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain.

« Nous, c’est parti vendredi matin [le 23 décembre]. Samedi midi, on n’avait pas aucune communication avec Hydro-Québec. Ici, c’était le black-out total. Il a fallu que je fasse un téléphone. Et là, ils sont venus au moins nous connecter le centre multifonctionnel pour qu'on puisse recevoir la population. Après une journée et demie, il y a du monde qui panique », a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.

Pour sa part, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, se questionne sur la gestion de crise par Hydro-Québec et le gouvernement.

Il croit que la présidente d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, et les ministres concernés auraient pu tenir un point de presse conjoint pour faire l’état de la situation.

« On ne choisit pas le moment quand ça arrive. [...] À l’échelle locale, je sentais que c’était ma responsabilité de venir rassurer mon monde », déclare celui qui a mis fin à ses vacances mardi pour revenir dans sa circonscription.

Les quatre grandes régions sans courant

Capitale-Nationale 929

Laurentides 443

Côte-Nord 432

Mauricie 357

Source : Hydro-Québec, bilan à 22 h