Une première cette saison pour Jonathan Huberdeau

Le Québécois Jonathan Huberdeau a réduit au silence quelques détracteurs en faisant la différence dans une victoire des Flames de Calgary aux dépens du Kraken de Seattle, mercredi, et ses coéquipiers entendent bien l’encourager à produire encore plus.

L’attaquant a dénoué l’impasse en troisième période, inscrivant son septième but de la campagne et son deuxième à ses quatre dernières sorties dans un gain de 3 à 2. Pour celui ayant fait l’objet de certaines critiques, notamment celles de son entraîneur-chef Darryl Sutter, le filet devrait s’avérer bénéfique. Il s’agissait d’ailleurs d’un premier but vainqueur en 2022-2023 pour l’ancien des Panthers de la Floride qui en avait totalisé sept pendant la campagne précédente.

«C’est excellent pour lui. Il a travaillé vraiment fort et je crois qu’il n’a pas obtenu beaucoup de bonds favorables cette année, a estimé le gardien des Flames Dan Vladar au quotidien "Calgary Sun". Au cours des entraînements, il a touché la cible contre nous [Vladar et Jacob Markstrom], donc c’était seulement une question de temps avant que ça arrive. Espérons que ça se poursuivra, car il effectue les bonnes choses et c’est un gars formidable.»

Des points à cueillir dans une section dure

Si l’équipe albertaine souhaite se tailler une place avantageuse en séries, elle devra compter sur Huberdeau qui revendique 25 points en 34 rencontres. Aussi, la bataille est intense dans la section Pacifique, au sein de laquelle Calgary occupe la troisième place avec 41 points, un de plus que les Oilers d’Edmonton et le Kraken. La compétitivité de la division ne semble pas étonner l’ex-hockeyeur du Canadien de Montréal Tyler Toffoli.

«J’ai évolué dans la Pacifique durant la majeure partie de ma carrière et je pense qu’elle a toujours été l’une des sections les plus difficiles, a évalué celui ayant aussi joué avec les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver. L’échec-avant est constamment plus serré et les voyages en Californie et au Canada sont plus durs. Par contre, en regardant le classement, c’est très corsé, donc il faut trouver le moyen de récolter des points et tout mettre en ordre sur la glace.»

Les Flames recevront les Canucks, samedi.