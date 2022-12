Connor Bedard et le Canada dominent l'Autriche

Malgré un début de match plutôt difficile contre l’une des pires formations du Championnat du monde de hockey junior, le Canada et Connor Bedard n’ont fait qu’une bouchée de l’Autriche dans un gain de 11 à 0, jeudi soir au Scotiabank Centre, à Halifax.

Les Canadiens feront probablement des cauchemars en regardant le début de match en vidéo. Étant victimes de plusieurs revirements et étant incapables de percer l’enclave adverse, ils ont réussi à décrocher un premier tir après huit minutes face à l’une des pires défensives.

Il aura fallu un avantage numérique pour dérouiller la machine offensive. Dès qu’elle s’est mise en marche, elle a été inarrêtable, faisant mal paraître l’équipe adverse. Encore une fois, l’attaque canadienne ne serait pas aussi dangereuse sans la présence de Connor Bedard, qui est vu comme le prochain premier choix lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Celui-ci a un connu un autre fort match en terminant avec six points. Il en compte maintenant 14, dont six filets en trois rencontres depuis le début du tournoi. Ses 14 buts au Mondial junior constituent déjà un record du Canada, lui qui partage cette marque avec Jordan Eberle.

Bedard a fait écarquiller les yeux en deuxième période avec un tir parfait d’un angle fermé qui a battu le gardien adverse. Le tir était si parfait qu’il a également déjoué les officiels, qui ont dû confirmer ce but grâce à la reprise vidéo. L’unifolié menait alors 5 à 0.

Quelques minutes plus tôt, l’attaquant de Saint-Georges-de-Beauce Joshua Roy en avait rajouté.

Un avalanche de buts

C’est Dylan Guenther qui a ouvert la marque avec son quatrième but du tournoi, bien alimenté par une savante passe de Brennan Othmann entre ses jambes qui a complètement surpris les joueurs qui étaient sur la patinoire. Moins de deux minutes plus tard, le Québécois Zach Dean a inscrit son premier but du tournoi en surprenant le gardien Benedrikt Oschgan d’un bon tir.

En troisième période, la pression sur les épaules d’Adam Fantilli, qui est aussi un espoir de premier plan pour le prochain repêchage de la LNH, est tombée après qu’il ait réussi à inscrire son premier du tournoi. L’attaquant a fait l’usage de son tir foudroyant en ne laissant aucune chance au portier autrichien.

Shane Wright, Nolan Allan, Logan Stankoven et les représentants de la Belle Province Nathan Gaucher et Tyson Hinds ont aussi secoué les cordages.

L’Autriche, de son côté, est toujours à la recherche d’un premier but au cours de ce tournoi.

Le prochain match du Canada aura lieu samedi face à la Suède.