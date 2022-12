2022: l’année du grand déni

C’est déjà l’heure bénie des bilans de fin d’année. Permettez-moi de vous offrir le mien, à ma manière, de ce qui fut notre troisième année déjà de pandémie mondiale.

Il y a un an, jour pour jour, François Legault décrétait en effet un nouveau couvre-feu. Avouez que vous l’aviez oublié. Normal. Parce qu’en matière de Covid pandémique, 2022 fut surtout l’année du grand déni.

Ici comme ailleurs, du confinement brutal de 2020 à la levée soudaine ce printemps des mesures sanitaires, la plupart des gens et des gouvernants, usés à l’os il faut le dire, ont préféré croire que la pandémie était terminée.

Mon palmarès pour 2022

Le Québec se fait clencher. Sur une tout autre note, l’Alberta et la Saskatchewan ont déclaré leur souveraineté, mais dans un Canada fort et uni. Yvon Deschamps s’est retenu d’exiger des droits d’auteur. Finalement, les Québécois ne perdront jamais « leurs » Rocheuses...

Des wokes dans ma soupe. Malgré la montée dans plusieurs pays d’une extrême droite xénophobe, une peur morbide des wokes s’est emparée des élites occidentales. Les wokes n’ont pourtant pas envahi le Capitole ni occupé Ottawa avec des mastodontes de métal, des drapeaux néonazis, des affiches Fuck Trudeau et des slogans complotistes délirants.

Les étoiles filantes. L’ex-premier ministre québécois Jean Charest a perdu la course à la chefferie des conservateurs fédéraux.

Même avec 13 % des voix, mais sans le moindre élu, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, s’évapore déjà à vue d’œil.

Ayant livré au PLQ sa pire défaite depuis sa fondation en 1867, sa cheffe Dominique Anglade a dû se résigner à démissionner.

Les étoiles montantes. Grâce à son calme stoïque et à sa défense pugnace de la liberté de conscience des élus face à la monarchie, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a rescapé son parti du salon funéraire.

Malgré sa campagne décevante, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a néanmoins un avenir prometteur devant lui.

En amenant fièrement leur bébé Gabriel à l’Assemblée nationale, les deux époux et députés libéraux Marwah Rizqy et Gregory Kelley, ont incarné l’urgence d’une meilleure conciliation travail-famille pour tous.

Le look le plus étonnant. Même s’il voguait vers une victoire massive, tout au long de la campagne, François Legault faisait souvent la moue. Le soir des élections, grâce à ses 90 sièges sur 125, son sourire était de retour.

Les grands disparus. La réforme du mode de scrutin. Le serment au roi. Les rumeurs de démission de Justin Trudeau. La popularité de Pierre Poilievre. Dignes d’un Bye bye, les pubs sur « la magie de la CAQ ».

Les vrais héros

Depuis l’invasion sanguinaire de leur pays par l’armée russe de Vladimir Poutine, la bravoure sans limites du peuple ukrainien et de son président, Volodymyr Zelensky, nous éblouit.

Au péril de leur vie, les femmes iraniennes réclament des mollahs qu’ils leur redonnent toutes leurs libertés perdues – tout d’abord celle de porter ou non le voile.

L’appui courageux de nombreux jeunes hommes iraniens, dont certains ont été exécutés, commande aussi l’admiration.

Interdites d’étudier par les talibans et forcées à se couvrir d’épaisses cages de tissu, de plus en plus de femmes afghanes, réclament tout aussi bravement qu’on cesse de les traiter en sous-humaines.

Sur ce, dans nos pays plus douillets, mais où la détresse ne manque pas, je nous souhaite de la lumière au bout de ce trop long tunnel.

Et pour en profiter, un système public de santé réparé avant la fin de nos jours. À la revoyure en 2023...