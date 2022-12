5 comédies musicales à voir sur Broadway

Chaque année, la Grosse Pomme devient bien alléchante pour bon nombre de Québécois en début d’année. Et qui dit New York dit bien souvent Broadway, artère culturelle par excellence et ses dizaines de comédies musicales à l’affiche. Mais devant l’abondance de l’offre, certains peinent à s’y retrouver. Le Journal vous propose donc ses cinq incontournables.

1. & Juliet

Photo fournie par Matthew Murphy

Et si Juliette avait survécu à son Roméo dans le dernier acte du classique de William Shakespeare ? Cette question sert de point de départ au spectacle & Juliet, qui fait rage depuis son arrivée sur Broadway en novembre dernier. On y réécrit donc l’histoire de ces deux amoureux aux destins tragiques, cette fois-ci cousue de ritournelles pop empruntées à Britney Spears, Katy Perry, Céline Dion, les Backstreet Boys ou encore Robyn.

2. MJ the Musical

Photo fournie par Matthew Murphy

Après Tina Turner, Cher, Donna Summer et autres Carole King, c’est au tour de Michael Jackson de voir sa vie adaptée sur scène grâce à son répertoire. On nous transporte ici au début des années 1990 alors que le roi de la pop se prépare à prendre la route pour sa mythique tournée internationale Dangerous, tout ça en passant en revue son répertoire complet avec des relectures de Beat It, Thriller, Billie Jean et autres Smooth Criminal.

3. Funny Girl

Photo fournie par Matthew Murphy

Près de 60 ans après sa création originale, la comédie musicale Funny Girl a subi une cure de jeunesse cette année. Dans un nouveau livret, revu par la légende de Broadway Harvey Fierstein, le classique a repris l’affiche il y a quelques mois, d’abord avec Beanie Feldstein dans le rôle-titre. Cette fois-ci, c’est Lea Michele (Glee) qui enfile les escarpins de Fanny Brice pour les présentes représentations. Et à en croire les médias new-yorkais, son interprétation de Don’t Rain on My Parade vaut à elle seule le prix d’entrée.

4. The Phantom of the Opera

Photo fournie par Matthew Murphy

Il ne reste plus que quelques mois pour voir l’intemporel Phantom of the Opera sur les planches du tout aussi célèbre Majestic Theatre ; après avoir battu des records de longévité, la comédie musicale verra son chandelier tomber pour la toute dernière fois en avril prochain après 35 années à l’affiche. Mais faites vite, les billets s’envolent rapidement.

5. Some Like it Hot

Photo fournie par Marc J. Franklin

Le film classique de 1959 est dépoussiéré avec un tout nouveau livret signé Matthew López et Amber Ruffin. Cette fois-ci, Adrianna Hicks, Christian Borle et J. Harrison Ghee composent le trio d’interprètes principaux, redonnant vie aux personnages jadis incarnés au cinéma par Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon, respectivement.