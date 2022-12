Alex DeBrincat trouve ses repères à Ottawa

Après des débuts laborieux avec les Sénateurs d’Ottawa, Alex DeBrincat est récemment devenu le joueur des grandes occasions, faisant la différence dans les deux dernières victoires de l’équipe.

• À lire aussi: Les jeunes des Sabres vont bien

• À lire aussi: Martin St-Louis ne dit pas le fond de sa pensée

L’ancien des Blackhawks de Chicago a créé l’égalité en troisième période contre les Capitals, jeudi à Washington, avant de toucher la cible en prolongation dans une victoire de 4 à 3. Deux jours plus tôt, il avait marqué un but en temps réglementaire, pour ensuite trancher en fusillade dans un gain de 3 à 2 face aux Bruins de Boston.

L’athlète de 25 ans a ainsi totalisé sept buts et 18 points en 13 parties au mois de décembre, dont quatre filets à ses quatre dernières sorties. Le double marqueur de 41 buts avait pourtant été limité à deux réussites à ses 13 premières sorties avec sa nouvelle équipe.

«Dans tout nouveau système, cela prend du temps, a fait valoir Shane Pinto pour expliquer ce revirement de situation, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Il est dans un nouvel environnement et vous saviez qu’il allait commencer à marquer. C'était juste une question de temps. C'est un joueur d'élite et il devient de plus en plus à l'aise. Il montre à tout le monde ce qu'il peut faire. Je ne suis pas surpris du tout.»

Complet

La contribution de DeBrincat se fait sentir sur la feuille de pointage, mais également en défensive, ce qui a fait dire à son entraîneur-chef D.J. Smith qu’il était actuellement le joueur le plus complet de sa formation.

«C'est aussi son jeu loin de la rondelle, a lancé le pilote, selon le quotidien "Ottawa Sun". Dans sa propre zone, il suit le jeu, il bloque des tirs, il brise des jeux. Et maintenant, les rondelles commencent à rentrer un peu pour lui.»

DeBrincat devra maintenir ce rythme si les Sénateurs veulent rester en vie au printemps. Le temps commence déjà à manquer pour la formation ottavienne, qui comptait neuf points de retard sur les équipes repêchées dans l’Est avant les matchs de vendredi.

Cette saison sera également décisive pour DeBrincat, puisqu’il deviendra joueur autonome avec compensation l’été prochain. Il écoule en effet la dernière année de son contrat de trois ans et de 19,2 millions $. La structure de celui-ci fait toutefois en sorte que l’offre qualificative devra être de 9 millions $ et il aura droit à l’arbitrage.