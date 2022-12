Voici 20 moments télévisuels marquants de 2022

Encore cette année, la télé nous a fait vivre une vaste gamme d’émotions. Que ce soit dans la profondeur de ses personnages ou des trames dramatiques de ses fictions, en nous rapportant l’actualité souvent troublante et en étant aux premières loges des grands rendez-vous sportifs, ou encore en créant l’émoi dans ses téléréalités, la télé nous transporte. Petit bilan bien personnel en 20 moments télévisuels de 2022.

1) La claque de Will Smith aux Oscars

Photo AFP

Qu’est-il passé par la tête de l’acteur quand il est monté sur la scène pour frapper Chris Rock? On a tous cru à une mauvaise blague. Mais non, le lion a sorti ses griffes et montré un très mauvais exemple (et, qui sait, une sombre facette de lui-même ?).

2) Rendre la ménopause sexy avec Loto-Méno

Photo courtoisie

Véronique Cloutier a mis en lumière un trouble qui affecte 50 % de la population presque en silence et, jusqu’à tout récemment, presque sans soutien. Son épilogue alors que le ministre de la Santé Christian Duguay confirme à Véronique l’accès gratuit aux hormones bio-identiques est une belle victoire.

3) Le patron secret à Big Brother Célébrités

Claudia Bouvette est devenue la première patronne secrète de BBC. Elle a tergiversé entre plusieurs stratégies. La saga s’est terminée alors qu’un de ses alliés, Marc-Antoine Dequoy, a été éliminé. Le plan de la patronne a complètement échoué sans qu’elle n’ait pu le dire.

4) Témoigner de la guerre

Les reporters qui se trouvent en Russie et qui couvrent la guerre en Ukraine ont du courage. Aucun journaliste n’est entraîné pour couvrir les atrocités d’une guerre. Aucun civil non plus. Je pense notamment à Marie-Ève Bédard et Tamara Alteresco de Radio-Canada. En plus, Poutine a tenté de les museler.

5) Nathalie Simard à La vraie nature

Lors du souper, la chanteuse qui a eu la force de dénoncer son agresseur, Guy Cloutier, en 2004, bien avant le mouvement #moiaussi, est revenue sur les sentiments qui l’habitaient, ses idées suicidaires, sa grande solitude et la peur qu’elle ressent encore.

6) La fin de District 31

Photo courtoisie

Rassembler presque 1,8 million de téléspectateurs est un exploit. Surtout en cette ère de plateformes multiples et d’écoute à heure voulue. Luc Dionne nous a gardés accros pendant six saisons avec des intrigues denses et des personnages attachants.

7) L’élimination d’Audrey-Louise Beauséjour de Star Académie

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Elle était une des candidates chouchous du public. Ses performances étaient impeccables vocalement et il y avait une énergie et un charisme qui se dégageaient de ses prestations. Elle était aussi très appréciée de ses colocs. Son départ a d’ailleurs été un choc pour certains et s’est fait ressentir pendant plusieurs semaines.

8) La victoire de Jeanick Fournier à Canada’s Got Talent

Photo courtoisie, City TV

En mai, cette préposée aux soins palliatifs du Saguenay a surpris tout le monde par la puissance de sa voix. Elle a même osé piger dans le répertoire de son idole Céline Dion. À 50 ans, cette femme est la preuve qu’il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Pour la finale, elle a interprété The Show Must Go On et ému la galerie. Dès janvier, elle participera à l’édition America’s Got Talent : All Stars. Preuve qu’elle a marqué les esprits.

9) Règlement de compte aux Gémeaux

L’intervention décousue de Guillaume Lemay-Thivierge lors de la Soirée des Gémeaux a engendré un malaise. On a d’abord cru à une blague, qui ne figurait pourtant pas au déroulement du gala. Un règlement de compte qui a poussé l’animateur à s’excuser et à avouer qu’il avait besoin de prendre une distance pour penser à sa santé.

10) Le congédiement qui choque

Capture d'écran, CTV

La cheffe d’antenne du CTV National News, Lisa LaFlamme, a été congédiée l’été dernier après 35 ans de carrière et plus de 20 ans à travailler pour le bulletin. Son renvoi a créé un tollé de ceux qui craignaient qu’elle ait été mise de côté en raison de ses cheveux gris, ce qui laissait croire à une décision motivée autant par de l’âgisme que par du sexisme.

11) La retraite pour Pierre Bruneau

Capture d'écran, TVA

Pendant 46 ans, il nous a raconté les nouvelles à TVA. C’était l’homme de confiance des Québécois. Notons aussi d’autres départs : la retraite de Denis Lévesque qui a fermé la lumière de son studio pour la dernière fois, celle de Claude Mailhot après 50 ans à RDS, puis le départ de Denis Gagné de L’épicerie, autre référence très appréciée.

12) Netflix censure Les filles de Caleb

Photo courtoisie, Radio-Canada

Une de nos séries mythiques, campée au début du siècle dernier. Pour éviter de heurter certaines personnes, le géant Netflix a retranché l’épisode où Ovila, pour incarner un des Rois mages de la crèche, portait le « blackface ». Nos mœurs ont changé bien heureusement, mais il ne faut pas effacer l’histoire. Quand on la représente, c’est avec les connaissances d’une époque et non nos valeurs actuelles pour la déguiser.

13) La mise à mort des Galas Artis et Québec Cinéma

Coups durs pour les galas au Québec. TVA a profité de la pandémie pour mettre fin à la grande soirée où le public soulignait son amour pour ses artistes. Puis, la société d’État a retranché le gala du cinéma qui peinait à trouver son public. Les galas demeurent un outil de promotion pour faire briller notre culture, ne l’oublions pas.

14) L’intimidation à Occupation Double Martinique

Difficile de faire de la téléréalité par les temps qui courent. Trois candidats ont été chassés. Les commanditaires ont fui le bateau. Nous avions affaire à des leaders négatifs. Mais ce genre de compétition carbure aux êtres caractériels et à la bisbille. C’est ce qui nous garde accrochés même si ça nous confronte dans nos valeurs. Un précédent a été créé. Voyons voir ce que réserve l’avenir.

15) L’audace de Chouchou

On l’a dit à plusieurs reprises cet automne, Chouchou abordait un thème délicat : une enseignante qui s’amourache de son élève. La représentation de cette relation consentante aurait pu tomber dans le moralisme ou le mauvais goût, mais Simon Boulerice l’a traitée avec discernement et beaucoup d’humanité.

16) Dodo et Diane à En direct de l’univers

D’abord, c’était un grand coup de la part de l’équipe de France Beaudoin de souligner les 90 ans de Dominique Michel. Pour l’occasion, la grande autrice-compositrice-interprète Diane Juster a fait une rare présence à la télé. Une performance remarquée par toutes les générations.

17) La poésie et le risque à Révolution

Photo courtoisie

Je suis souvent soufflée par les performances des danseurs qui se surpassent chaque année et à chaque étape de la compétition. Nous avons vu des révolutions périlleuses, des mouvements aussi audacieux que créatifs, des prises de risque. Nous avons aussi assisté à des moments poétiques. On nous a raconté des histoires à travers des chorégraphies bien menées comme pour celle d’Alice au pays des merveilles.

18) Véronique Béliveau à Chanteurs masqués

Photo courtoisie

La beauté du concept des Chanteurs masqués est la surprise qu’elle crée lorsqu’ils sont démasqués. Ce fut le cas pour Véronique Béliveau qui préfère l’ombre à la lumière depuis plusieurs années. Pourtant, elle est toujours aussi magnifique et reste une de nos grandes voix. Une très belle prise de l’équipe. On se réjouit qu’elle se soit prêtée au jeu.

19) The Crown et Diana

Photo courtoisie

Cette série à gros budget et de grande qualité a toujours eu ses détracteurs. On reproche aux créateurs d’avoir pris parti, surtout dans ce 5e opus, et d’avoir un peu tourné les coins ronds. On y décrit l’attitude de la famille royale à l’égard de Diana. On reproche aux producteurs et à Netflix de manquer de délicatesse et de respect en diffusant la série alors que la reine vient tout juste de pousser son dernier souffle.

20) Une coupe du monde historique

C’est dans une finale enlevante que l’Argentine a battu la France à la Coupe du monde de soccer. Messi est devenu un dieu. On estime à 4,5 milliards le nombre de téléspectateurs qui ont été au bout de leur chaise jusqu’aux derniers tirs.