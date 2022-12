Cette semaine à l’international: centaine de condamnés à mort en Iran, pluies meurtrières aux Philippines et mission 5 millions d'arbres en 5 ans

Pas le temps de suivre l’actualité internationale durant la semaine? Pas de problème, on s’en est chargé pour vous. Des gros dossiers compliqués aux histoires insolites de la semaine, voici un rapide récapitulatif de ce qui s’est passé dans le monde.

IRAN – Au moins une centaine de manifestants condamnés à mort

Au moins 100 personnes seraient condamnées à mort en Iran pour leur participation à des manifestations, mais ce chiffre pourrait n’être que la pointe de l’iceberg, a rapporté l’Iran Human Rights mardi dans un communiqué. Selon l’organisation, les familles de condamnés seraient contraintes au silence, ce qui laisse croire que d’autres manifestants pourraient aussi faire face à une exécution. Rappelons que le pays est divisé depuis le décès de la jeune Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée en septembre par la police des moeurs pour avoir enfreint le code vestimentaire. Jusqu’à présent, au moins 476 personnes, dont 64 enfants et 34 femmes, auraient aussi été tuées par les forces de l’ordre en lien avec les manifestations, selon les données de l’Iran Human Rights.

SÉNÉGAL – En mission pour planter 5 millions d’arbres en cinq ans

Un Sénégalais de 48 ans s’est lancé pour mission de planter 5 millions d’arbres en cinq ans, a rapporté la BBC mercredi. Choqué en retrouvant en 2020 son village d’enfance déforesté après quelques années en Europe, Adama Diémé aurait eu l’idée de lancer son projet Ununukolaal, qui signifie «Nos arbres» en Jola, la langue locale. Dans les trois dernières années, il aurait ainsi appris à planter une douzaine de sortes d’arbres sur différents types de terrains, partageant son savoir à de nouveaux participants à sa mission sur son passage. Déjà plus de 142 000 jeunes pousses auraient pris racine, et le quadragénaire vise un total de 5 millions dans les cinq prochaines années.

CÔTE D’IVOIRE – Quatre djihadistes condamnés pour la mort de 19 personnes

Quatre djihadistes ont été condamnés à perpétuité mercredi au tribunal d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour avoir ouvert le feu sur la plage très fréquentée de Grand-Bassam en mars 2016, tuant 19 personnes. Au moins 33 autres personnes avaient été blessées lors de l’attaque. L’attentat avait alors été revendiqué par le groupe terroriste Al-Qaïda. Les quatre accusés, Hantao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Kounta, Mohamed Cissé et Hassan Barry ont pris le chemin de la prison à vie et un mandat d’arrestation international a été lancé contre Kounta Dallah, présenté comme le cerveau de l’attaque, selon ce qu’a rapporté l’AFP.

PHILIPPINES – Inondations et glissements de terrain pour Noël

Près d’une quarantaine de personnes ont perdu la vie à cause de pluies meurtrières qui ont mené à des inondations et des glissements de terrain aux Philippines durant la fin de semaine de Noël. Les recherches se poursuivent pour retrouver une vingtaine de personnes toujours portées disparues dans le centre et le sud des Philippines, selon l’AFP. Des centaines de maisons ont été détruites et plus de 7000 hectares de cultures ont été ravagés par les pluies. Au total, des dizaines de milliers de personnes ont été forcées à trouver refuge dans des centres d’évacuation.

BOLIVIE – Manifestations contre l'arrestation du gouverneur local

Des manifestations ont éclaté dans les rues de la Bolivie après l’arrestation mercredi d’un des principaux opposants du gouvernement actuel, accusé de terrorisme pour un prétendu coup d’État en 2019. Cette année-là, Luis Fernando Camacho, gouverneur de Santa Cruz en Bolivie, aurait accusé l’ancien président Evo Morales d’avoir truqué les élections pour demeurer au pouvoir, encourageant des manifestations dans les rues, selon «Le Monde». Camacho aurait ainsi joué un rôle dans le départ du président, qui a fini par raccrocher ses gants en novembre 2019. Son arrestation, mercredi, a engendré une vague de manifestations dans plusieurs quartiers de Santa Cruz, où des affrontements ont eu lieu. Aucun blessé n’a cependant été recensé pour le moment.