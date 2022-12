Festif, gourmand et vibrant

Les festivités de fin d’année se poursuivent jusqu’au 31 décembre avec Kaléidoscopes, événement présenté sur les sites du Marché de Noël allemand, dans le Vieux-Québec. Au programme, une programmation culturelle et multidisciplinaire mettant en lumière la communauté artistique de Québec. Musique, théâtre, arts vivants, arts visuels et poésie seront de la partie aujourd’hui et demain, de midi à 20 h. Une offre épicurienne sera mise en valeur sur place, en plus des produits brassicoles de microbrasseries de la région de Québec. La musique, avec Gab Paquet (photo), Narcisse et Beat Sexü sera à l’honneur dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville, les arts vivants et visuels à la place D’Youville, le théâtre et la poésie sur la rue Sainte-Anne et sur la terrasse Dufferin. Pour accéder à la programmation complète, noelallemandquebec.com/fr/kaleidoscopes/

Du répit à Noël

Grâce à la générosité de la communauté collégiale du Cégep de Sainte-Foy et à de précieux partenaires, la Fondation du Cégep a remis cette année une somme de 9500 $ à la Direction des affaires étudiantes afin d’offrir aux étudiants et étudiantes dans le besoin une aide ponctuelle pour l’achat de produits essentiels. Ainsi, le 14 décembre dernier, l’équipe du Service à la vie étudiante – Le Socio a procédé à la distribution de cartes-cadeaux d’épicerie d’une valeur de 150 $ à 200 $ à 38 étudiants et étudiantes, notamment des parents aux études. Par ailleurs, parallèlement à ce volet d’aide financière, le retour de la collecte de denrées dans le cégep a permis de remplir généreusement la banque alimentaire et d’offrir des paniers bien garnis aux personnes étudiantes dans le besoin. En plus de toutes ces actions, la Fondation remet annuellement plus de 50 000 $ en bourses d’aide financière au sein de la communauté étudiante.

En souvenir

Photo fournie par NHL

Le 30 décembre 1981. Wayne Gretzky (photo) bat le record de 50 buts en 50 parties établi par Maurice Richard. Il en marque cinq dans une victoire de 7-5 des Oilers d’Edmonton sur les Flyers de Philadelphie pour porter son total à 50 buts en seulement 39 matches.

Anniversaires

Photo fournie par le Sénat canadien

L’honorable Josée Verner (photo), nommée sénatrice depuis le 18 mai 2011, 63 ans... LeBron James, joueur de basketball américain de la NBA (Lakers), 38 ans... Tiger Woods, golfeur américain, considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de son sport, 47 ans... Sylvie Moreau, comédienne et actrice québécoise, 58 ans... Ben Johnson, sprinter canadien sur 100 m, disqualifié pour dopage aux Jeux de Séoul en 1988, 61 ans... Michel Dubois, animateur de l’émission de blues Rue D’Auteuil à CKRL 89.1 depuis 1993, 77 ans... André Paillé, ex-animateur radio (CHRC 80) et à la télévision (le 745) de Québec Télé-4, 80 ans.

Disparus

Photo fournie par CBS

Le 30 décembre 2020 : Dawn Wells (photo), 82 ans, l’interprète de Mary Ann dans la série culte Les Joyeux naufragés diffusée aux États-Unis de 1964 à 1967... 2019 : Laurier Gardner, 75 ans, député libéral d’Arthabaska 1985-1989... 2018 : Claude Gingras, 87 ans, journaliste et critique de musique... 2015 : Howard Davis, 59 ans, boxeur américain, champion aux Jeux olympiques d’été de 1976... 2010 : Tony Proudfoot, 61 ans, ancien joueur des Alouettes de Montréal... 2010 : Bobby Farrell, 61 ans, chanteur et danseur du groupe disco Boney M... 2006 : Saddam Hussein, 69 ans, homme politique irakien... 1970 : Sonny Liston, 38 ans, champion mondial des poids lourds à la boxe en 1962 et 1964.