Grosse saisie au pénitencier de Cowansville

Le Service correctionnel du Canada a saisi jeudi pour 37 300$ en produits de contrebande au pénitencier de Cowansville, situé dans la ville éponyme, en Estrie.

Au total, 233 grammes de haschisch, 100 comprimés de méthamphétamine, 40 comprimés de narcotiques, 800 grammes de tabac et un cellulaire ont été confisqués par les agents de l’établissement à sécurité moyenne.

Ces items valent environ 37 300$, a précisé le Service correctionnel du Canada (SCC) dans un communiqué.

«Le SCC dispose d’un certain nombre d’outils pour prévenir l’introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs», a indiqué l’agence fédérale.