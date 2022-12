Guignolée des médias: 4,6M$ qui tombent à point

Plus de 4,6 millions de dollars ont été récoltés cette année pour La grande guignolée des médias qui vient en aide aux familles aux prises avec l’insécurité alimentaire.

Au total, cette édition 2022 de La guignolée des médias a permis de récolter 4 665 690 $, surpassant de 800 000$ le montant amassé l’année précédente.

La grande guignolée des médias s’est ainsi réjouie de cette aide, qui tombe à point après une année marquée par l’inflation et l’instabilité financière, permettant «à tous de célébrer la période des fêtes dans la dignité». Cette aide pourra s’étendre aussi aux mois subséquents.

«[Ce montant] représente un résultat inespéré dans le contexte inflationniste actuel. Une telle somme porte à 57,6 millions $ l'aide financière versée à une centaine d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire depuis 2001, sans oublier les milliers de kilos de nourriture distribués», peut-on lire dans le communiqué de La grande guignolée des médias.

Cette année, c’est la Capitale-Nationale qui a amassé le plus de fonds, avec 537 100 $, suivie de près par les Laurentides, avec 512 028 $. Ces deux régions se sont surpassées, elles qui avaient respectivement amassé 168 483$ et 288 000 $ à pareille date l’an dernier.

Pour participer, il est possible de texter NOEL au 20222 pour un don de 10$ ou de verser un don en argent ou en denrées non périssables dans les épiceries Maxi et Provigo, et ce, jusqu’au samedi 31 décembre à 23h59.