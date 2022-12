Jets: Pierre-Luc Dubois répond présent

Au moment où les Jets de Winnipeg en avaient le plus besoin, certains joueurs-clés comme Pierre-Luc Dubois et Mark Scheifele ont pris la situation en main afin de les sortir du bourbier.

Ayant encaissé trois revers consécutifs, la formation manitobaine a rebondi avec un gain de 4 à 2 aux dépens des Canucks de Vancouver, jeudi. Elle peut remercier Mark Scheifele, auteur d’un tour du chapeau, et de Pierre-Luc Dubois, qui a touché la cible sur un tir de punition. Le Québécois a compté dans un deuxième duel d’affilée et revendique 39 points, dont 17 buts, en 36 parties cette saison.

Pour Dubois, la capacité de s’ajuster à tout moment pendant un match est primordiale. Collectivement, les Jets ont disputé une première période jugée insatisfaisante au cours de laquelle ils ont vu l’adversaire prendre les devants à la 41e seconde de jeu. Il fallait apporter les correctifs et c’est ce qui a été accompli.

«Quand nous avons commencé à bouger nos pieds en échec-avant, le jeu d’est ouvert. Ça reste un cliché, mais c’est vrai, a-t-il expliqué au quotidien "Winnipeg Sun". Nous récupérons des rondelles de cette façon. Sinon, c’est difficile lorsque les autres équipes vous pressent dans votre territoire et se présentent à vous. Leurs défenseurs se trouvent à bonne distance et tout ce que vous pouvez faire, c’est de déblayer la rondelle. Et elles reviennent avec un trio frais et dispo.»

Par ailleurs, l’ancien des Blue Jackets de Columbus est devenu le huitième joueur à réussir un tir de pénalité, trompant la vigilance du gardien Collin Dellia à l’aide d’un lancer des poignets.

«J’étais si fatigué, tout ce que j’avais en tête, c’est de respirer un peu. Puis, j’ai vu l’arbitre pointer le centre de la patinoire», a affirmé celui qui a été accroché par Ethan Bear en échappée juste avant le verdict de l’officiel.

Scheifele s’éclate

Pour sa part, Scheifele a porté à sept son total de triplés en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Si Winnipeg souhaite se rendre loin en 2022-2023, elle devra miser sur son vétéran qui a enfilé l’aiguille 23 fois jusqu’ici.

«Son jeu d’ensemble sur 200 pieds est bon. Dans une soirée comme celle-là, il me regarde en me signifiant qu’il veut être là. Ses sensations sont au rendez-vous. Il m’a fixé quelques fois et je lui ai dit d’aller sur la glace. Quand un joueur se sent ainsi, il faut le laisser agir», a analysé l’entraîneur-chef Rick Bowness aux médias.

Deuxièmes de la section Centrale avec 45 points, les Jets visiteront les Oilers d’Edmonton, samedi.