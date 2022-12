La maison Laberge devra attendre son tour

Rien n’est prévu avant 2027-2028 pour sauver la maison Émile-Laberge, sur la Base de plein air de Sainte-Foy, dont l’état se dégrade de plus en plus, malgré l’intérêt patrimonial supérieur qu’elle représente.

La Ville de Québec prévoit d’investir près de 1,2 M$ seulement en 2027-2028 dans sa restauration. Le projet consiste en la réfection de l’enveloppe du bâtiment, de la toiture, des fenêtres et des galeries.

Mais la question qui se pose est la suivante : pourra-t-elle tenir le coup jusque-là ? La Ville maintient le chauffage au minimum. Quelques interventions ont été réalisées au fil des ans, mais sans plus. Lors du passage du Journal, récemment, la vitre de la porte principale était cassée, de sorte qu’il était facile d’y entrer, une situation qui a été rapportée aux autorités concernées.

Pour la Société d’histoire de Sainte-Foy, cette maison revêt un caractère particulier parce qu’elle témoigne de l’héritage agricole dans le secteur. Construite vers 1930, elle est située sur la Base de plein air de Sainte-Foy.

Elle a été vendue à la Ville de Sainte-Foy en 1990, puis elle est devenue la propriété de la Ville de Québec lors des fusions municipales.

Il est difficile de ne pas la remarquer, car elle se trouve en bordure des autoroutes 40 et 540 (autoroute Duplessis). La maison faisait partie d’une ancienne ferme du rang de la Suète (ou Suède – la dénomination exacte reste ambiguë), lequel est devenu la rue Laberge.

Intérêt supérieur

À la Ville de Québec, cette maison présente un intérêt historique supérieur qui est associé à la présence de la famille Laberge, possédant de riches terres agricoles, et à son style architectural de type Boomtown « en raison de son toit à faible pente vers l’arrière caché par un parapet orné d’une corniche », tel que défini dans le répertoire du patrimoine bâti.

« C’est certain qu’elle manque un petit peu d’amour. [...] Nous, on tient à ce que cette maison-là soit conservée. [...] Cinq ans, on comprend que c’est loin. [...]. Le plus tôt serait le mieux. [...] On va suivre le dossier, ça c’est certain pour voir ce qui peut être fait », affirme Alain Côté, président de la Société d’histoire de Sainte-Foy.

« On ne connaît pas l’étendue des travaux qu’il y a à faire », ajoute pour sa part Réjean Savard, secrétaire de l’organisme.

Il y a plusieurs années, l’idée a été lancée de tout raser afin d’aménager des terrains de volleyball, rappelle M. Côté.

« Au moins, on a sauvegardé la maison parce que le projet a été arrêté », dit-il.

La maison Laberge pourrait très bien être convertie en centre d’interprétation sur la vie agricole, proposent les deux intervenants.

Le chou de Siam

« Ici, autrefois les gens cultivaient le chou de Siam [rutabaga]. Sainte-Foy était connue mondialement, ou du moins jusqu’à New York pour la qualité de ses choux de Siam », raconte M. Côté.

« Il y avait une voie ferrée, qui passait devant, jusqu’à la côte Saint-Sacrement. On remplissait des wagons de choux de Siam qui venaient de Sainte-Foy. Les terres étaient propices à ce type de culture. »

Du côté de la Ville, on indique simplement que plusieurs scénarios sont à l’étude concernant la vocation future de la maison, une fois que la restauration sera complétée.