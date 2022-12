Grand quiz de fin d'année: connaissez-vous votre politique municipale?

En janvier, le maire Bruno Marchand fait «l’état des lieux» sur le projet de tramway et annonce, au final, bien peu de changements. Le nombre d’arbres que l’on devra abattre le long du tracé demeure inchangé. Combien d’arbres sont menacés?

À l’hôtel de Ville de Québec, Équipe Marie-Josée Savard change de nom et devient:

Les deux manifestations anti-mesures sanitaires qui se sont tenues à Québec en février ont coûté un peu plus d’un million de dollars. Qui a assumé la facture?

Le gouvernement Legault dévoile une nouvelle mouture du projet de 3e lien Québec-Lévis. Le tunnel comprendra deux tubes (avec deux voies chacun) et il est désormais évalué à 6,5 G $. Combien de sorties sont prévues à Québec, tant pour les autos que les autobus?

Le décès de Guy Lafleur ébranle tout le Québec en avril. À Québec, où la légende du hockey a fait la pluie et le beau temps avec les As et les Remparts, la Ville veut l’honorer comme il se doit. L’avenue du Colisée, qui pourrait être rebaptisée, porte ce nom depuis quand?