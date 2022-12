Laos: le Parlement nomme un nouveau premier ministre

Le Parlement du Laos a élu à une écrasante majorité un nouveau premier ministre, après la démission du précédent dirigeant pour des raisons de santé, a rapporté vendredi la chaîne de télévision d'État.

Sonexay Siphandone, qui était vice-Premier ministre, a recueilli 149 voix sur 151 pour devenir le nouveau chef du gouvernement de ce petit pays pauvre d'Asie du Sud-Est.

«Je vais porter l'esprit révolutionnaire à un niveau plus élevé», a-t-il déclaré devant les députés communistes. Le Laos est une république socialiste à parti unique depuis la chute de la monarchie en 1975.

M. Siphandone remplace Phankham Viphavanh, 71 ans, qui a remis sa démission en évoquant des soucis de santé.

«A l'heure où le pays traverse de plus en plus de difficultés, je ne suis plus en mesure d'assumer cette lourde charge», a expliqué ce dernier, arrivé au pouvoir en mars 2021.

Le Laos a été confronté à d'importants problèmes économiques cette année, notamment une pénurie de pétrole et une inflation galopante.