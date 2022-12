«Les Choristes»: un retour sur scène à point nommé

La pièce musicale à succès Les Choristes, qui effectue un retour sur les planches pour le temps des Fêtes, a été chaudement accueillie jeudi soir au Monument-National, où elle était présentée en avant-première.

S'appuyant sur le film du même nom sorti en 2004 et sur La Cage aux rossignols sorti en 1945, l’adaptation scénique – qui comporte de nombreuses références québécoises – raconte l’histoire de Clément Mathieu (joliment campé par François L’Écuyer), qui, en 1949, accepte un poste de surveillant dans un pensionnat pour jeunes garçons en difficulté, nommé «Le fond de l’étang» – situé quelque part en Beauce. Avec une approche humaniste, l’homme enseigne à sa classe la discipline, non pas avec la manière forte comme le préconise le directeur de l’établissement M. Rachin (le très bon Henri Chassé), mais plutôt par le chant.

De nature douce et bienveillante, le nouveau surveillant parvient à obtenir l’appui du corps professoral et l’attention des jeunes, bien que le directeur demeure réfractaire. Malgré les embuches, le succès de la chorale finit par transformer le quotidien des enfants, permettant aussi à l’école d’éviter la faillite. Mais la réussite de Mathieu ne fait qu’attiser la haine de Rachin qui le tient dans son collimateur.

Vue une première fois par 70 000 personnes entre 2018 et 2019, la mise en scène de Serge Denoncourt - qui sait assurément diriger de jeunes comédiens - s’est encore une fois montrée sans faille jeudi soir. Les magnifiques chansons Vois sur ton chemin ou Caresse sur l’océan et les décors parfaitement conçus, aux enchaînements rapides et fluides, ont donné l’impression de voir le film se dérouler sous nos yeux.

La pièce, dont l'action s’étend sur l’année scolaire, met aussi en vedette Gary Boudreault (le père Maxence), Louise Cardinal (Violette Morhange), Sacha Bolduc (Mongeau), Olivier Leduc et Milan Brodeur-Terraza (Pierre Morhange), ainsi que Michel-Olivier Girard (le professeur Langlois) qui joue avec son fils Rafaël Noah-Girard.

Attachante et drôle, la pièce qui tâte sans conteste à la corde de la nostalgie, donne aussi lieu à des moments touchants qui font du bien à l’âme, et se prête parfaitement au temps des Fêtes.

La pièce Les Choristes sera présentée au Monument-National jusqu’au 19 janvier.