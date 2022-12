Les hausses de taxes vont frapper fort dans plusieurs municipalités de la région de Québec en 2023

L’inflation frappe tout le monde, mais les villes ne se battent pas toutes à armes égales contre ce phénomène. Dans la région de Québec, certaines municipalités ont dû se résigner à hausser les taxes de 6 %, 10 % et même 12 % en 2023. Tour d’horizon.

Quand on se compare, on se console, dit le dicton. L’augmentation de 2,5 %, annoncée par la Ville de Québec fin novembre, et celle de 2,6 % à Lévis, apparaissent soudainement bien moins salées, lorsqu’on regarde le portrait d’ensemble.

Le Journal a effectué une recension de tous les budgets 2023 déposés dans le dernier mois sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. Résultat : une majorité d’administrations municipales pigeront davantage que Québec et Lévis dans la poche de leurs contribuables.

C’est la municipalité de Saint-François-de-l’Île d’Orléans qui remporte la palme de la hausse de taxes la plus épicée en augmentant son taux de base de 12,5 %, en plus de hausser ses tarifs de 95 $. Cela représente près de 200 $ pour une maison moyenne.

Pas de miracle à l’horizon

« Il y a des années où on n’aurait peut-être pas dû baisser ou geler les taxes, mais, à un moment donné, on ne peut pas faire de miracle. On ne peut pas manger tout notre surplus alors, cette année, on a donné un coup, on n’a pas le choix », résume la mairesse de l’endroit Lina Labbé. Le coût du mazout pour chauffer le centre communautaire, par exemple, « a doublé », raconte-t-elle.

« Il faut faire attention aux pourcentages de hausses. On était parmi les plus bas », nuance le directeur général de la Municipalité de Saint-François, Marco Langlois, reconnaissant toutefois qu’il avait les mains liées cette fois-ci. « C’est la plus mauvaise année qui pouvait nous tomber dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles c’est très difficile d’avoir du contrôle. »

À Lac-Saint-Joseph, l’augmentation similaire de 12 % peut sembler impressionnante à première vue, mais elle ne fera pas aussi mal qu’ailleurs, selon la directrice générale de la Municipalité, Vivian Viviers. Le taux de taxation n’avait pas bougé depuis huit ans, relativise-t-elle, et de nombreux citoyens fortunés ont les moyens d’absorber une telle hausse.

Un contexte exceptionnel

Tous les maires et toutes les mairesses, sans exception, évoquent le contexte « exceptionnel » auquel ils ont dû faire face cette année, lequel les a forcés à « faire des choix ». La hausse du coût du carburant et des matériaux, jumelée à des problèmes d’approvisionnement et à la pénurie de main-d’œuvre, a chamboulé les finances des villes, se plaignent-ils. Les contrats de collecte des matières résiduelles sont également en forte hausse.

Limiter la hausse des taxes en 2023 sous l’inflation – qui oscille entre 6 et 7 % – relève pratiquement de l’exploit, font-ils valoir en chœur. « Beaucoup de projets ont dû être reportés parce que les coûts ont explosé. Que ça soit l’asphalte ou le béton, il y a un paquet de trucs qui ont augmenté et on n’a pas eu tellement le choix. Je pense que tout le monde vit ça au Québec », confie le maire de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans Sylvain Bergeron, contraint de hausser le compte de taxes de 6,1 % en moyenne.

Certaines municipalités, comme Shannon, se targuent par ailleurs d’avoir réussi à « limiter » la hausse de leur taux de taxation sous l’inflation. Elles omettent cependant de dire, parfois, que les tarifs pour les services (comme les égouts ou les ordures) augmenteront eux aussi de façon considérable et feront grimper le compte de taxes refilé aux citoyens.

À l’autre bout du spectre, d’autres municipalités comme Saint-Augustin-de-Desmaures et Saint-Gabriel-de-Valcartier, qui ont une situation financière enviable, semblent dans une classe totalement à part en ayant réussi à offrir un gel de taxes à leurs contribuables.

– Avec Stéphanie Martin et Taïeb Moalla

► L’Union des municipalités du Québec estime que l’inflation a engendré des coûts supplémentaires de 1 G$ pour l’ensemble des municipalités, en 2022.

Hausses des taxes résidentielles en 2023

Municipalités membres de la Communauté métropolitaine de Québec

Québec : +2,5 % [sauf Loretteville (+2,0 %) et territoire de l’ex-Ville de Québec avant les fusions (+2,3 %)]

L’Ancienne-Lorette : +2 % et +36 $ pour les services

Saint-Augustin-de-Desmaures : Gel des taxes et des tarifs

Lévis : +2,6 % et + 60 $ pour les services

MRC de La Jacques-Cartier

Fossambault-sur-le-Lac : +5,5 % (incluant les tarifs)

Lac-Beauport : +4,6 % à 5,2 % (selon les services offerts)

Lac-Delage : Données non disponibles

Lac-Saint-Joseph : +12 %

Sainte-Brigitte-de-Laval : +3,8 % (incluant la hausse des tarifs de 79 $)

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : +3,1 % à +3,9 % (selon les services offerts)

Saint-Gabriel-de-Valcartier : Gel des taxes

Shannon : +3,5 % et hausse de tarifs de 38 $ à 77 $ (selon les services offerts)

Stoneham-et-Tewkesbury : +2,2 % à 2,8 % (selon les services offerts)

MRC de L’Île-d’Orléans

Sainte-Famille : +4 % et +15 $ (ordures)

Sainte-Pétronille : +2 % et +16 $ (ordures)

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans : +12,5 % et +20 $ (ordures) et +75 $ (égouts)

Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans : +6,5 % et +13 $ (ordures)

Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans : +2,1 % et gel des tarifs

Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans : +6,1 % (tarifs inclus, si raccordé aux égouts)

MRC de La Côte-de-Beaupré

Beaupré : +4,3 % (incluant les tarifs)

Boischatel : +5,1 % (incluant la hausse de tarifs de 88 $)

Château-Richer : +9,7 % (principalement dû à la hausse de la taxe pour la SQ)

L’Ange-Gardien : +3,4 % (incluant la hausse de tarifs de 20 $)

Sainte-Anne-de-Beaupré : +2,8 %, Gel des tarifs

Saint-Ferréol-les-Neiges : Aucune moyenne disponible. Variations trop importantes en raison du nouveau rôle d’évaluation. Tarifs en hausse de 18 $ à 45 $ (selon les services offerts)

Saint-Joachim : +2,5 % en moyenne (variations très importantes en raison du nouveau rôle d’évaluation). Tarifs en hausse de 11 $ à 41 $ (selon les services offerts)

Saint-Tite-des-Caps : Données non disponibles

Note : Règle générale, le pourcentage indiqué reflète la hausse de l’impôt foncier uniquement (appliqué sur l’évaluation municipale). Les tarifs pour des services (ex. : matières résiduelles ou gestion des eaux usées) doivent être additionnés, mais ils sont parfois inclus dans le pourcentage global calculé par certaines municipalités pour une maison moyenne. Des taxes spéciales ou de secteurs, non comptabilisées, peuvent aussi s’ajouter.

* Les chiffres ont été arrondis pour alléger le tableau.